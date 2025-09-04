Türkiye
Leyla ve Mecnun dizisinin 'İsmail Abi'si Serkan Keskin ve oyuncu Meriç Aral, ilk bebeklerini kucaklarına aldı
Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerine Güneş ismini verdi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğe Güneş adını verdiklerini söyleyen Keskin bebeğin ve annenin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Bize sürpriz yaptıBabalık heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Keskin, "Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyon olacaktı ama sabah 06.00'da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç'le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey" diyerek duygularını paylaştı. Oğlunun 3.5 kilo doğduğunu ve boyunun 50 santimetre olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Siyah saçları var, bayağı gür" dedi.
11:19 04.09.2025
Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğe Güneş adını verdiklerini söyleyen Keskin bebeğin ve annenin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Bize sürpriz yaptı

Babalık heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Keskin, "Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyon olacaktı ama sabah 06.00'da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç'le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey" diyerek duygularını paylaştı.
Oğlunun 3.5 kilo doğduğunu ve boyunun 50 santimetre olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Siyah saçları var, bayağı gür" dedi.
