https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/leyla-ve-mecnun-dizisinin-ismail-abisi-serkan-keskin-ve-oyuncu-meric-aral-ilk-bebeklerini-1099091096.html
Leyla ve Mecnun dizisinin 'İsmail Abi'si Serkan Keskin ve oyuncu Meriç Aral, ilk bebeklerini kucaklarına aldı
Leyla ve Mecnun dizisinin 'İsmail Abi'si Serkan Keskin ve oyuncu Meriç Aral, ilk bebeklerini kucaklarına aldı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerine Güneş ismini verdi. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T11:19+0300
2025-09-04T11:19+0300
2025-09-04T11:19+0300
yaşam
serkan keskin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099090943_0:257:1243:956_1920x0_80_0_0_07454480b6b6d47b3e484ca26326f24d.jpg
Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğe Güneş adını verdiklerini söyleyen Keskin bebeğin ve annenin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Bize sürpriz yaptıBabalık heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Keskin, "Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyon olacaktı ama sabah 06.00'da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç'le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey" diyerek duygularını paylaştı. Oğlunun 3.5 kilo doğduğunu ve boyunun 50 santimetre olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Siyah saçları var, bayağı gür" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/babasinin-yks-cikisinda-cicekle-karsiladigi-ogrenci-hayalindeki-bolume-yerlesti-1098823175.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099090943_0:97:1243:1029_1920x0_80_0_0_cb2307e35727f42a702e4c2bd1267078.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serkan keskin
Leyla ve Mecnun dizisinin 'İsmail Abi'si Serkan Keskin ve oyuncu Meriç Aral, ilk bebeklerini kucaklarına aldı
Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerine Güneş ismini verdi.
Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğe Güneş adını verdiklerini söyleyen Keskin bebeğin ve annenin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.
Babalık heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Keskin, "Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyon olacaktı ama sabah 06.00'da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç'le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey" diyerek duygularını paylaştı.
Oğlunun 3.5 kilo doğduğunu ve boyunun 50 santimetre olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Siyah saçları var, bayağı gür" dedi.