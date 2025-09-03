https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/putin-cin-ziyaretinin-ardindan-vladivostoka-gitti-1099078707.html

Putin, Çin ziyaretinin ardından Vladivostok’a gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun yıldönümünün kutlandığı Rusya'nın Vladivostok kentine geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de yoğun geçen programının ardından Vladivostok’a ulaştı. Kentte bu günlerde Doğu Ekonomik Forumu’nun yıldönümü toplantısı gerçekleştirildiği aktarıldı.Devlet başkanının Uzak Doğu Federal Bölgesi’ne çalışma ziyareti 4–5 Eylül tarihlerinde planlandı.Putin’in her zaman olduğu gibi bölgenin kalkınmasına özel önem vereceği belirtildi. Ziyaret kapsamında, Ulusal Rusya Merkezi’nin Vladivostok şubesinde bölgenin gelişimine dair interaktif bir sunum yapılacak. Ardından video konferans yoluyla yeni işletmelerin ve ulaşım altyapısı projelerinin açılışı gerçekleştirilecek.Ayrıca, devlet başkanının Uzak Doğu Federal Bölgesi’nin yakıt ve enerji kompleksine ilişkin özel bir toplantıya başkanlık etmesi öngörülüyor.

