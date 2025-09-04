https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kyk-yurtlarinin-fiyatlarina-zam-geldi-yurt-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1099094157.html
KYK yurtlarının fiyatlarına zam geldi: Yurt fiyatları ne kadar oldu?
Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları devam ediyor. 6 Eylül'e kadar başvurular sürerken yurt fiyatları geçen yıla göre yüzde 40 zamlandı. Buna göre, fiyatlar oda tipine göre değişiyor. Birinci tip odanın ücreti aylık 750 Lira, altıncı tip odanın fiyatı ise bin 250 Lira olarak belirlendi.YKY yurt fiyatları ne kadar oldu?Yurtlarda altı oda tipi bulunurken, oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi:- Birinci tip oda: 750 TL,- İkinci tip oda: 850 TL,- Üçüncü tip oda: 850 TL,- Dördüncü tip oda: 1050 TL,- Beşinci tip oda: 1150 TL,- Altıncı tip oda: 1250 TL.KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:- Birinci tip oda: 517,50 TL,- İkinci tip oda: 607,50 TL,- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,- Dördüncü tip oda: 720 TL,- Beşinci tip oda: 765 TL,- Altıncı tip oda: 855 TL.
2025
KYK yurtlarının fiyatlarına zam geldi: Yurt fiyatları ne kadar oldu?
11:54 04.09.2025 (güncellendi: 11:59 04.09.2025)
