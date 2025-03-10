https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dso-olumcul-virusu-duyurdu-dunya-capinda-hizla-yayiliyor-1094368991.html

DSÖ ölümcül virüsü duyurdu: Dünya çapında hızla yayılıyor

DSÖ ölümcül virüsü duyurdu: Dünya çapında hızla yayılıyor

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül Sudan virüsünün dünya çapında yayıldığını ve Ebola'ya benzer semptomlarla hızla ölümlere neden olduğunu açıkladı. Virüsün... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T23:28+0300

2025-03-10T23:28+0300

2025-03-10T23:28+0300

dünya

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DSÖ, Ebola'ya benzer semptomlarla ölümlere neden olan Sudan virüsünün küresel yayılımına karşı acil önlem çağrısında bulundu.DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Sudan virüsünün bulaştığı kişilerde ateş, karın ağrısı, yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, bölgesel kanama, morluklar (ekimozlar), böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi ciddi semptomlar görülebileceği belirtildi. Ayrıca, virüsün katarakt, göz iltihabı (üveit) ve merkezi sinir sisteminde kalıcı enfeksiyonlara da neden olabileceği vurgulandı.DSÖ, Sudan virüsünün küresel yayılımının önüne geçmek için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Örgüt, virüsün yayıldığı bölgelerde sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hızlı teşhis ve tedavi imkanlarının artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, uluslararası iş birliğinin artırılması ve virüsle mücadele için kaynak ayrılması gerektiği belirtildi.Sudan virüsü nedir?1976 yılında Sudan'ın Nzara bölgesinde tespit edilen ve Ebola virüsü ile aynı aileden (Filoviridae) gelen ölümcül Sudan Virüsü ciddi kanamalı ateşe (viral hemorajik ateş) neden olur ve yüksek ölüm oranıyla tanınır. İnsanlarda ve primatlarda (maymunlar, goriller gibi) hastalığa yol açabilen bu virüs, hızlı bir şekilde yayılma potansiyeli taşır.Sudan virüsü nasıl bulaşır?Sudan virüsü belirtileri nedir?

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dünya sağlık örgütü (dsö), dünya, virüs, anti virüs, süper virüs, üçlü virüs, afrika, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık