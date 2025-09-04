Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kitalararasi-kriz-irandan-avustralyaya-sert-misilleme-geldi-1099112083.html
Kıtalararası kriz: İran’dan Avustralya’ya sert misilleme geldi
Kıtalararası kriz: İran’dan Avustralya’ya sert misilleme geldi
Sputnik Türkiye
Sydney ve Melbourne’deki Yahudi kurumlarına yönelik kundaklama iddiaları, Tahran ile Canberra arasında ciddi bir diplomatik krize dönüştü. İran, Avustralya’nın... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T17:32+0300
2025-09-04T17:32+0300
dünya
ortadoğu
avustralya
i̇ran
sydney
kundaklama
i̇ran dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099111851_0:381:2612:1850_1920x0_80_0_0_8d45385c17a56fb16875e87a308902ad.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya büyükelçisinin İran’dan ayrıldığını doğruladı. Baghaei, “Avustralya’nın adımına karşılık olarak, İran diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü” dedi. Baghaei ayrıca suçlamaları reddederek, “İlişkilerin düşürülmesini hoş karşılamıyoruz. Bunun için hiçbir gerekçe yok ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.Kundaklama iddiaları krizi tetikledi Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran’ın Sydney’deki bir koşer gıda şirketi ile Melbourne’deki bir sinagoga düzenlenen kundaklama saldırılarının arkasında olduğunu öne sürerek geçen hafta İran büyükelçisini sınır dışı etmişti. İddialara göre saldırılar Ekim 2024 ve Aralık 2024’te gerçekleşti. Belirsizlik devam ediyor Ne Albanese ne de Burgess, İran’ın saldırılardaki rolüne ilişkin kanıtların ne olduğunu açıklamadı. Bu da olayın arkasındaki gerçeklere dair soru işaretlerini artırıyor. Avustralya’da 70 binden fazla İranlı yaşıyor. İlişkilerin düşmesi, hem iki ülke arasındaki diplomatik temasları hem de yurtdışındaki İranlıların günlük hayatını etkileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/elcileri-sinir-disi-ettiler-avustralyadan-irana-tarihi-yaptirim-1098842994.html
avustralya
i̇ran
sydney
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099111851_0:89:2612:2048_1920x0_80_0_0_aca1e546e8c396bf7628f8140c130d38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, avustralya, i̇ran, sydney, kundaklama, i̇ran dışişleri bakanlığı
ortadoğu, avustralya, i̇ran, sydney, kundaklama, i̇ran dışişleri bakanlığı

Kıtalararası kriz: İran’dan Avustralya’ya sert misilleme geldi

17:32 04.09.2025
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry, Hamid ForootanIn this photo released by the Iranian Foreign Ministry, Foreign Minister Abbas Araghchi speaks in a meeting with Tehran-based foreign diplomats, Iran, Saturday, July 12, 2025
In this photo released by the Iranian Foreign Ministry, Foreign Minister Abbas Araghchi speaks in a meeting with Tehran-based foreign diplomats, Iran, Saturday, July 12, 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry, Hamid Forootan
Abone ol
Sydney ve Melbourne’deki Yahudi kurumlarına yönelik kundaklama iddiaları, Tahran ile Canberra arasında ciddi bir diplomatik krize dönüştü. İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etmesine misilleme olarak ilişkileri resmen düşürdü.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya büyükelçisinin İran’dan ayrıldığını doğruladı. Baghaei, “Avustralya’nın adımına karşılık olarak, İran diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü” dedi. Baghaei ayrıca suçlamaları reddederek, “İlişkilerin düşürülmesini hoş karşılamıyoruz. Bunun için hiçbir gerekçe yok ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Kundaklama iddiaları krizi tetikledi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran’ın Sydney’deki bir koşer gıda şirketi ile Melbourne’deki bir sinagoga düzenlenen kundaklama saldırılarının arkasında olduğunu öne sürerek geçen hafta İran büyükelçisini sınır dışı etmişti. İddialara göre saldırılar Ekim 2024 ve Aralık 2024’te gerçekleşti.

Belirsizlik devam ediyor

Ne Albanese ne de Burgess, İran’ın saldırılardaki rolüne ilişkin kanıtların ne olduğunu açıklamadı. Bu da olayın arkasındaki gerçeklere dair soru işaretlerini artırıyor. Avustralya’da 70 binden fazla İranlı yaşıyor. İlişkilerin düşmesi, hem iki ülke arasındaki diplomatik temasları hem de yurtdışındaki İranlıların günlük hayatını etkileyecek.
Anthony Albanese - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
DÜNYA
Elçileri sınır dışı ettiler: Avustralya’dan İran’a tarihi yaptırım
26 Ağustos, 12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала