https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kitalararasi-kriz-irandan-avustralyaya-sert-misilleme-geldi-1099112083.html
Kıtalararası kriz: İran’dan Avustralya’ya sert misilleme geldi
Kıtalararası kriz: İran’dan Avustralya’ya sert misilleme geldi
Sputnik Türkiye
Sydney ve Melbourne’deki Yahudi kurumlarına yönelik kundaklama iddiaları, Tahran ile Canberra arasında ciddi bir diplomatik krize dönüştü. İran, Avustralya’nın... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T17:32+0300
2025-09-04T17:32+0300
2025-09-04T17:32+0300
dünya
ortadoğu
avustralya
i̇ran
sydney
kundaklama
i̇ran dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099111851_0:381:2612:1850_1920x0_80_0_0_8d45385c17a56fb16875e87a308902ad.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya büyükelçisinin İran’dan ayrıldığını doğruladı. Baghaei, “Avustralya’nın adımına karşılık olarak, İran diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü” dedi. Baghaei ayrıca suçlamaları reddederek, “İlişkilerin düşürülmesini hoş karşılamıyoruz. Bunun için hiçbir gerekçe yok ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.Kundaklama iddiaları krizi tetikledi Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran’ın Sydney’deki bir koşer gıda şirketi ile Melbourne’deki bir sinagoga düzenlenen kundaklama saldırılarının arkasında olduğunu öne sürerek geçen hafta İran büyükelçisini sınır dışı etmişti. İddialara göre saldırılar Ekim 2024 ve Aralık 2024’te gerçekleşti. Belirsizlik devam ediyor Ne Albanese ne de Burgess, İran’ın saldırılardaki rolüne ilişkin kanıtların ne olduğunu açıklamadı. Bu da olayın arkasındaki gerçeklere dair soru işaretlerini artırıyor. Avustralya’da 70 binden fazla İranlı yaşıyor. İlişkilerin düşmesi, hem iki ülke arasındaki diplomatik temasları hem de yurtdışındaki İranlıların günlük hayatını etkileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/elcileri-sinir-disi-ettiler-avustralyadan-irana-tarihi-yaptirim-1098842994.html
avustralya
i̇ran
sydney
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099111851_0:89:2612:2048_1920x0_80_0_0_aca1e546e8c396bf7628f8140c130d38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, avustralya, i̇ran, sydney, kundaklama, i̇ran dışişleri bakanlığı
ortadoğu, avustralya, i̇ran, sydney, kundaklama, i̇ran dışişleri bakanlığı
Kıtalararası kriz: İran’dan Avustralya’ya sert misilleme geldi
Sydney ve Melbourne’deki Yahudi kurumlarına yönelik kundaklama iddiaları, Tahran ile Canberra arasında ciddi bir diplomatik krize dönüştü. İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etmesine misilleme olarak ilişkileri resmen düşürdü.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya büyükelçisinin İran’dan ayrıldığını doğruladı. Baghaei, “Avustralya’nın adımına karşılık olarak, İran diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü” dedi. Baghaei ayrıca suçlamaları reddederek, “İlişkilerin düşürülmesini hoş karşılamıyoruz. Bunun için hiçbir gerekçe yok ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.
Kundaklama iddiaları krizi tetikledi
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran’ın Sydney’deki bir koşer gıda şirketi ile Melbourne’deki bir sinagoga düzenlenen kundaklama saldırılarının arkasında olduğunu öne sürerek geçen hafta İran büyükelçisini sınır dışı etmişti. İddialara göre saldırılar Ekim 2024 ve Aralık 2024’te gerçekleşti.
Ne Albanese ne de Burgess, İran’ın saldırılardaki rolüne ilişkin kanıtların ne olduğunu açıklamadı. Bu da olayın arkasındaki gerçeklere dair soru işaretlerini artırıyor. Avustralya’da 70 binden fazla İranlı yaşıyor. İlişkilerin düşmesi, hem iki ülke arasındaki diplomatik temasları hem de yurtdışındaki İranlıların günlük hayatını etkileyecek.