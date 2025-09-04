https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kitalararasi-kriz-irandan-avustralyaya-sert-misilleme-geldi-1099112083.html

Kıtalararası kriz: İran’dan Avustralya’ya sert misilleme geldi

Sydney ve Melbourne’deki Yahudi kurumlarına yönelik kundaklama iddiaları, Tahran ile Canberra arasında ciddi bir diplomatik krize dönüştü. İran, Avustralya’nın... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei, Avustralya büyükelçisinin İran’dan ayrıldığını doğruladı. Baghaei, “Avustralya’nın adımına karşılık olarak, İran diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü” dedi. Baghaei ayrıca suçlamaları reddederek, “İlişkilerin düşürülmesini hoş karşılamıyoruz. Bunun için hiçbir gerekçe yok ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.Kundaklama iddiaları krizi tetikledi Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran’ın Sydney’deki bir koşer gıda şirketi ile Melbourne’deki bir sinagoga düzenlenen kundaklama saldırılarının arkasında olduğunu öne sürerek geçen hafta İran büyükelçisini sınır dışı etmişti. İddialara göre saldırılar Ekim 2024 ve Aralık 2024’te gerçekleşti. Belirsizlik devam ediyor Ne Albanese ne de Burgess, İran’ın saldırılardaki rolüne ilişkin kanıtların ne olduğunu açıklamadı. Bu da olayın arkasındaki gerçeklere dair soru işaretlerini artırıyor. Avustralya’da 70 binden fazla İranlı yaşıyor. İlişkilerin düşmesi, hem iki ülke arasındaki diplomatik temasları hem de yurtdışındaki İranlıların günlük hayatını etkileyecek.

