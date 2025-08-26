Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/elcileri-sinir-disi-ettiler-avustralyadan-irana-tarihi-yaptirim-1098842994.html
Elçileri sınır dışı ettiler: Avustralya’dan İran’a tarihi yaptırım
Elçileri sınır dışı ettiler: Avustralya’dan İran’a tarihi yaptırım
Avustralya, Sydney ve Melbourne'de düzenlenen antisemitik kundaklama saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu açıkladı. Başbakan Anthony Albanese
Ekim 2023’te İsrail-Gazze çatışmasının başlamasından bu yana Avustralya’da antisemitik saldırılar arttı. Evler, okullar, araçlar ve sinagoglar hedef alındı. Özellikle Sydney’deki bir koşer restoranı ile Melbourne’deki Adass İsrail Sinagogu’na yapılan saldırılar, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Albanese, “Toplumsal uyumu baltalamak ve toplumumuzda anlaşmazlık çıkarmak için yapılmış girişimlerdir” diyerek saldırıların amacına dikkat çekti.İranlı diplomatlara 7 gün süre Avustralya, Tahran’daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurdu ve tüm diplomatlarını üçüncü bir ülkeye taşıdı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ile üç İranlı yetkilinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Ayrıca hükümet, İran Devrim Muhafızları’nı resmen "terör örgütü” ilan etmeye hazırlanıyor.İsrail’in Avustralya’daki büyükelçiliği kararı memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada, “İran rejimi sadece Yahudiler için değil, Avustralya da dahil tüm özgür dünya için bir tehdittir” denildi.Saldırılar mahkemede Melbourne’deki sinagog saldırısıyla ilgili iki kişi hakkında dava açıldı. Sydney’deki restoranı ateşe veren saldırganın ise bir motosiklet çetesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Zanlı suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı.Avustralya’da yaşayan 90 bin İranlı için de bu gelişmeler yeni bir belirsizlik yarattı.
Avustralya, Sydney ve Melbourne’de düzenlenen antisemitik kundaklama saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu açıkladı. Başbakan Anthony Albanese, konuya tepki göstererek İran’ın büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için yedi gün süre verdi. Bu karar, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avustralya’nın yaptığı ilk diplomatik sınır dışı oldu.
Ekim 2023’te İsrail-Gazze çatışmasının başlamasından bu yana Avustralya’da antisemitik saldırılar arttı. Evler, okullar, araçlar ve sinagoglar hedef alındı. Özellikle Sydney’deki bir koşer restoranı ile Melbourne’deki Adass İsrail Sinagogu’na yapılan saldırılar, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Albanese, “Toplumsal uyumu baltalamak ve toplumumuzda anlaşmazlık çıkarmak için yapılmış girişimlerdir” diyerek saldırıların amacına dikkat çekti.

İranlı diplomatlara 7 gün süre

Avustralya, Tahran’daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurdu ve tüm diplomatlarını üçüncü bir ülkeye taşıdı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ile üç İranlı yetkilinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Ayrıca hükümet, İran Devrim Muhafızları’nı resmen "terör örgütü” ilan etmeye hazırlanıyor.
İsrail’in Avustralya’daki büyükelçiliği kararı memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada, “İran rejimi sadece Yahudiler için değil, Avustralya da dahil tüm özgür dünya için bir tehdittir” denildi.

Saldırılar mahkemede

Melbourne’deki sinagog saldırısıyla ilgili iki kişi hakkında dava açıldı. Sydney’deki restoranı ateşe veren saldırganın ise bir motosiklet çetesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Zanlı suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı.
Avustralya’da yaşayan 90 bin İranlı için de bu gelişmeler yeni bir belirsizlik yarattı.
