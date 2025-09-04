https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kayseri-osbde-kece-fabrikasinda-yangin-alevler-saatlerdir-sondurulemiyor-1099081586.html

Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor

Kayseri OSB'de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde'deki keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye... 04.09.2025

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan keçe fabrikasındaki yangın kontrol altına alınamıyor.10. Cadde'de bulunan fabrikada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çeşitli yönlerden su ve köpükle yangına kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki rüzgarın zaman zaman yangının yönünü değiştirmesi müdahaleyi güçleştirirken, çevredeki diğer fabrikalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor.

