Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kayseri-osbde-kece-fabrikasinda-yangin-alevler-saatlerdir-sondurulemiyor-1099081586.html
Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Sputnik Türkiye
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde’deki keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T00:24+0300
2025-09-04T00:24+0300
türki̇ye
kayseri
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099081412_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_8caad60555fe46eb147fadf739498985.jpg
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan keçe fabrikasındaki yangın kontrol altına alınamıyor.10. Cadde'de bulunan fabrikada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çeşitli yönlerden su ve köpükle yangına kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki rüzgarın zaman zaman yangının yönünü değiştirmesi müdahaleyi güçleştirirken, çevredeki diğer fabrikalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/alevler-istocu-sardi-yangin-diger-magazalara-sicriyor-1099004804.html
türki̇ye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099081412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8161f150f5557c41965907d7e582721f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayseri, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
kayseri, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi

Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor

00:24 04.09.2025
© AA / Sercan Küçükşahinyangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA / Sercan Küçükşahin
Abone ol
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde’deki keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri saatlerdir yangını söndürmek için mücadele ediyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan keçe fabrikasındaki yangın kontrol altına alınamıyor.
10. Cadde'de bulunan fabrikada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çeşitli yönlerden su ve köpükle yangına kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgedeki rüzgarın zaman zaman yangının yönünü değiştirmesi müdahaleyi güçleştirirken, çevredeki diğer fabrikalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor.
İSTOÇ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
TÜRKİYE
İSTOÇ yangını kontrol altında: 17 iş yeri hasar gördü
2 Eylül, 07:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала