https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kayseri-osbde-kece-fabrikasinda-yangin-alevler-saatlerdir-sondurulemiyor-1099081586.html
Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Sputnik Türkiye
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde’deki keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T00:24+0300
2025-09-04T00:24+0300
2025-09-04T00:24+0300
türki̇ye
kayseri
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099081412_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_8caad60555fe46eb147fadf739498985.jpg
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan keçe fabrikasındaki yangın kontrol altına alınamıyor.10. Cadde'de bulunan fabrikada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çeşitli yönlerden su ve köpükle yangına kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki rüzgarın zaman zaman yangının yönünü değiştirmesi müdahaleyi güçleştirirken, çevredeki diğer fabrikalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/alevler-istocu-sardi-yangin-diger-magazalara-sicriyor-1099004804.html
türki̇ye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099081412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8161f150f5557c41965907d7e582721f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kayseri, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
kayseri, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın: Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde’deki keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri saatlerdir yangını söndürmek için mücadele ediyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan keçe fabrikasındaki yangın kontrol altına alınamıyor.
10. Cadde'de bulunan fabrikada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çeşitli yönlerden su ve köpükle yangına kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgedeki rüzgarın zaman zaman yangının yönünü değiştirmesi müdahaleyi güçleştirirken, çevredeki diğer fabrikalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor.