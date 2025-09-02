Türkiye
İSTOÇ yangını kontrol altında: 17 iş yeri hasar gördü
İSTOÇ yangını kontrol altında: 17 iş yeri hasar gördü
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale edildi. Alevler diğer mağazalara... 02.09.2025
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale edildi. Çevre ilçelerden de ekiplerin destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ve 17 iş yerinin yangında hasar gördüğünü belirtti.Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.Alevler, mağazalara sıçrarken dükkan sahipleri telaşla dükkanlarını boşaltmaya çalıştı.
İSTOÇ yangını kontrol altında: 17 iş yeri hasar gördü

07:55 02.09.2025 (güncellendi: 08:45 02.09.2025)
Abone ol
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale edildi. Alevler diğer mağazalara sıçrarken Vali Gül, yangının kontrol altına alındığını, 17 iş yerinin zarar gördüğünü ifade etti.
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale edildi. Çevre ilçelerden de ekiplerin destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ve 17 iş yerinin yangında hasar gördüğünü belirtti.
Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
Alevler, mağazalara sıçrarken dükkan sahipleri telaşla dükkanlarını boşaltmaya çalıştı.
