İzmir'de torununa şiddet uygulayan babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir'de torununa şiddet uygulayan babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir'in Konak ilçesinde torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve tepkiye neden olmuştu.
İzmir'de torununa şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan kadın, gözaltına alınmıştı. Konak ilçesinde yaşanan olayla ilgili polis ekiplerince dün evinden gözaltına alınan F.A.Ş'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen yaşlı kadın çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çocuklar koruma altına alındıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca dün yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımların yer aldığı ifade edilmişti.Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığı bildirilmiş, sürecin titizlikle takip edildiği belirtilmişti. 'Süreci takip edeceğiz'Bakanlık olayla ilgili ayrıca şu açıklamayı yaptı:
İzmir'de torununa şiddet uygulayan babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07:51 04.09.2025
İzmir'in Konak ilçesinde torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve tepkiye neden olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ile kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.
İzmir'de torununa şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan kadın, gözaltına alınmıştı. Konak ilçesinde yaşanan olayla ilgili polis ekiplerince dün evinden gözaltına alınan F.A.Ş'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen yaşlı kadın çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuklar koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca dün yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımların yer aldığı ifade edilmişti.
Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığı bildirilmiş, sürecin titizlikle takip edildiği belirtilmişti.

'Süreci takip edeceğiz'

Bakanlık olayla ilgili ayrıca şu açıklamayı yaptı:
"Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz."
