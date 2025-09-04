https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/izmirde-torununa-siddet-uygulayan-babaanne-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1099085186.html
İzmir'de torununa şiddet uygulayan babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir'in Konak ilçesinde torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet görüntüleri sosyal... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
İzmir'de torununa şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan kadın, gözaltına alınmıştı. Konak ilçesinde yaşanan olayla ilgili polis ekiplerince dün evinden gözaltına alınan F.A.Ş'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen yaşlı kadın çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çocuklar koruma altına alındıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca dün yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımların yer aldığı ifade edilmişti.Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşinin devlet korumasına alındığı bildirilmiş, sürecin titizlikle takip edildiği belirtilmişti. 'Süreci takip edeceğiz'Bakanlık olayla ilgili ayrıca şu açıklamayı yaptı:
