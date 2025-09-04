https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/cumhuriyet-savcisi-ercan-kayhan-cinayeti-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1099083062.html

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayeti: Yeni detaylar ortaya çıktı

Çekmeköy'de restoranda bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Zanlının, savcıyla iki yıl önce başlayan bir husumet nedeniyle saldırıyı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Husumet iddiasıOlayın ardından gözaltına alınan Mustafa Can G.'nin yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Ercan Kayhan'la bilinmeyen bir sebepten tartıştıkları ve bu sebeple aralarında husumet başladığı iddia edildi.Bahsi geçen husumetten dolayı zanlı G.'nin akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken, şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.Ayrıca şüphelinin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı belirlendi.Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.

