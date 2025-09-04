Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/cumhuriyet-savcisi-ercan-kayhan-cinayeti-yeni-detaylar-ortaya-cikti-1099083062.html
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayeti: Yeni detaylar ortaya çıktı
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayeti: Yeni detaylar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Çekmeköy’de restoranda bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Zanlının, savcıyla iki yıl önce başlayan bir husumet nedeniyle saldırıyı... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T04:50+0300
2025-09-04T04:50+0300
türki̇ye
çekmeköy
i̇stanbul
cumhuriyet savcısı
cumhuriyet savcısı ercan kayhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffcc49c67cc2226f0340da9a3ffa809c.jpg
İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Husumet iddiasıOlayın ardından gözaltına alınan Mustafa Can G.'nin yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Ercan Kayhan'la bilinmeyen bir sebepten tartıştıkları ve bu sebeple aralarında husumet başladığı iddia edildi.Bahsi geçen husumetten dolayı zanlı G.'nin akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken, şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.Ayrıca şüphelinin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı belirlendi.Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cekmekoyde-cumhuriyet-savcisi-ercan-kayhan-bicakli-saldirida-hayatini-kaybetti-1099079462.html
türki̇ye
çekmeköy
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098996839_401:0:3041:1980_1920x0_80_0_0_1cc279614b6f216cd35e0ecd1ad27874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çekmeköy, i̇stanbul, cumhuriyet savcısı, cumhuriyet savcısı ercan kayhan
çekmeköy, i̇stanbul, cumhuriyet savcısı, cumhuriyet savcısı ercan kayhan

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayeti: Yeni detaylar ortaya çıktı

04:50 04.09.2025
© AA / Okan CoşkunPolis ekipleri
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA / Okan Coşkun
Abone ol
Çekmeköy’de restoranda bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti. Zanlının, savcıyla iki yıl önce başlayan bir husumet nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ayrıca şüphelinin, 'kadına şiddet', 'ısrarlı takip' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 3 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Husumet iddiası

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Can G.'nin yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Ercan Kayhan'la bilinmeyen bir sebepten tartıştıkları ve bu sebeple aralarında husumet başladığı iddia edildi.
Bahsi geçen husumetten dolayı zanlı G.'nin akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken, şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.
Ayrıca şüphelinin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği: Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Dün, 23:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала