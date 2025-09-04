CHP'nin Ataşehir ilçe kongresi yapılmayacak: Seçim kurulu karar verdi

Türkiye
İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani öldü
Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin yapılmamasına hükmetti. Kararın gerekçesi olarak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçici tedbir kararı gösterildi.Kongre tarihi askıya alındıCHP Ataşehir İlçe Kongresi, 13 Eylül 2025’te yapılacaktı. Ancak mahkemenin ara kararının ardından, kongre takvimi kapsamında planlanan seçim çalışmalarının durdurulmasına karar verildi.İl Başkanlığı Krizi Sonrası GelişmeKarar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından geldi. Bu gelişme, il ve ilçe kongrelerinde belirsizliği daha da artırdı.Mahkeme kararına atıfAtaşehir İlçe Seçim Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı:“13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ‘39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir.”
04.09.2025
