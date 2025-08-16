https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/zaharovadan-istekliler-koalisyonu-liderlerine-hatirlatma-toplantiya-pecete-ve-seker-kasigi-1098642398.html
Zaharova'dan 'İstekliler Koalisyonu' liderlerine hatırlatma: Toplantıya 'peçete' ve 'şeker kaşığı' getirmeyi unutmayın
Zaharova'dan 'İstekliler Koalisyonu' liderlerine hatırlatma: Toplantıya 'peçete' ve 'şeker kaşığı' getirmeyi unutmayın
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 17 Ağustos’ta 'İstekliler Koalisyonu' toplantısına atıfta bulunarak söz konusu ülke liderlerine toplantıya... 16.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, 'İstekliler Koalisyonu' liderlerine bir sonraki toplantıya 'peçete' ve 'şeker kaşığı" getirmeyi unutmamalarını tavsiye etti.Zaharova açıklamasında, 17 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında tertip edilecek 'İstekliler Koalisyonu' video toplantısına atıfta bulunarak söz konusu ülke liderlerine yönelik, "Peçeteleri ve şeker kaşıklarını unutmayın" hatırlatması yaptı.Mayıs ayında Kiev'e yapılan tren yolculuğu sırasında Macron, Starmer ve Merz'in yer aldığı bir video ortaya çıkmıştı. Videoda, gazeteciler buluşmayı çekmeye başladıktan sonra Macron'un, farkına varıp masadaki küçük beyaz paketi aceleyle kaldırdığı görülüyordu. Elysee Sarayı, Macron'un gazeteciler önünde aceleyle masadan kaldırdığı küçük beyaz paketin uyuşturucu değil, mendil olduğunu açıklamıştı.
Zaharova'dan 'İstekliler Koalisyonu' liderlerine hatırlatma: Toplantıya 'peçete' ve 'şeker kaşığı' getirmeyi unutmayın
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 17 Ağustos’ta 'İstekliler Koalisyonu' toplantısına atıfta bulunarak söz konusu ülke liderlerine toplantıya katılırken 'peçete' ve 'şeker kaşıkları' getirmeyi unutmamalarını tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, 'İstekliler Koalisyonu' liderlerine bir sonraki toplantıya 'peçete' ve 'şeker kaşığı” getirmeyi unutmamalarını tavsiye etti.
Zaharova açıklamasında, 17 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında tertip edilecek 'İstekliler Koalisyonu' video toplantısına atıfta bulunarak söz konusu ülke liderlerine yönelik, “Peçeteleri ve şeker kaşıklarını unutmayın” hatırlatması yaptı.
Mayıs ayında Kiev’e yapılan tren yolculuğu sırasında Macron, Starmer ve Merz’in yer aldığı bir video ortaya çıkmıştı. Videoda, gazeteciler buluşmayı çekmeye başladıktan sonra Macron’un, farkına varıp masadaki küçük beyaz paketi aceleyle kaldırdığı görülüyordu. Elysee Sarayı, Macron’un gazeteciler önünde aceleyle masadan kaldırdığı küçük beyaz paketin uyuşturucu değil, mendil olduğunu açıklamıştı.