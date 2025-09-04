https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/istanbulda-yasamanin-maliyeti-aylik-100-bin-liraya-yaklasti-1099103562.html

İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 100 bin liraya yaklaştı

İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 100 bin liraya yaklaştı

Sputnik Türkiye

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşam maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.23 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T15:12+0300

2025-09-04T15:12+0300

2025-09-04T15:12+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

maliyet

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099105459_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_be6f66ac99fd98875db8a0ce01120cd5.png

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 43.23 arttı. Bu oran, son 12 ayın toplam artışını gözler önüne serdi.Aylık bazda yükselişAraştırmaya göre, yaşam maliyeti temmuz ayına kıyasla yüzde 2.21 oranında arttı. Böylece şehirdeki harcamalar yalnızca bir ayda 2 bin 136 lira yükseldi.Ailenin gideri 100 bin liraya yaklaştıVerilere göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 98 bin 735 lira olarak hesaplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/chpnin-81-il-baskani-istanbulda-bu-karari-tanimiyoruz-1099101940.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, maliyet, yaşam