SON DAKİKA | İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani öldü
İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 100 bin liraya yaklaştı
İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşam maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.23 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama... 04.09.2025
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 43.23 arttı. Bu oran, son 12 ayın toplam artışını gözler önüne serdi.Aylık bazda yükselişAraştırmaya göre, yaşam maliyeti temmuz ayına kıyasla yüzde 2.21 oranında arttı. Böylece şehirdeki harcamalar yalnızca bir ayda 2 bin 136 lira yükseldi.Ailenin gideri 100 bin liraya yaklaştıVerilere göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 98 bin 735 lira olarak hesaplandı.
15:12 04.09.2025
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşam maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.23 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ağustos ayında 98 bin 735 liraya çıktı.
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 43.23 arttı. Bu oran, son 12 ayın toplam artışını gözler önüne serdi.

Aylık bazda yükseliş

Araştırmaya göre, yaşam maliyeti temmuz ayına kıyasla yüzde 2.21 oranında arttı. Böylece şehirdeki harcamalar yalnızca bir ayda 2 bin 136 lira yükseldi.

Ailenin gideri 100 bin liraya yaklaştı

Verilere göre, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 98 bin 735 lira olarak hesaplandı.
