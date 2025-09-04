https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/chpnin-81-il-baskani-istanbulda-bu-karari-tanimiyoruz-1099101940.html

CHP’nin 81 il başkanı İstanbul’da: 'Bu kararı tanımıyoruz'

04.09.2025

CHP'nin 81 il başkanı, mahkemenin verdiği “tedbiren görevden uzaklaştırma ve kayyum atama” kararına tepki amacıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda toplandı.Özgür Çelik açıklama yaptıGörevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il başkanlarıyla birlikte yaptığı basın açıklamasında, geçen yıl düzenlenen tüzük kurultayında 4-9 Eylül tarihlerinin partinin kuruluş haftası olarak ilan edildiğini hatırlattı.Kayyum kararı nedeniyle program değiştiÇelik, kuruluş haftası kapsamında il başkanlarının kendi bölgelerinde basın açıklaması yapma kararı aldıklarını ancak İstanbul’a atanan kayyum nedeniyle bu programı değiştirdiklerini vurguladı.'Baba ocağına sahip çıkmak için buradalar'Açıklamasında il başkanlarının dayanışma amacıyla İstanbul’a geldiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Bu karar sonrasında il başkanlarımız İstanbul'a geldiler. Hem bize destek sunmak hem dayanışma duygularını paylaşmak hem baba ocağına sahip çıkmak için buraya geldiler.”CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da İstanbul'a gelen CHP'li il başkanları adına yaptığı açıklamada, kongreyle ilgili alınan mahkeme kararına değindi.Tanburoğlu, "İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul il kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz" şeklinde konuştu.

