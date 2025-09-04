Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/hepatit-b-asisinin-diyabet-riskini-yuzde-15-azalttigi-kanitlandi-1099103226.html
Hepatit B aşısının, diyabet riskini yüzde 15 azalttığı kanıtlandı
Hepatit B aşısının, diyabet riskini yüzde 15 azalttığı kanıtlandı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre hepatit B aşısı, yalnızca enfeksiyona karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda diyabet riskini yüzde 15 oranında azaltıyor. 580... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T14:20+0300
2025-09-04T14:20+0300
sağlik
şeker
şeker
şeker
şeker hastası
hepatit
hepatit b
hepatit b aşısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091440593_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c55f8d7afe20be80fe8e2eed51ce00e5.jpg
Taipei Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, ABD, Avrupa, Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik’te yaşayan 580 binden fazla kişinin 2005-2023 yılları arasındaki sağlık verilerini analiz etti. Katılımcıların hiçbiri daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirmemişti ve başlangıçta diyabet hastası değildi.Aşılılarda diyabet daha az görüldüÇalışmada, hepatit B aşısı olan bireylerde diyabet oranı yüzde 15 daha düşük bulundu. Bu sonuç, yüksek kan şekeri, diyabet teşhisi veya diyabet ilacı kullanımı kriterleriyle belirlendi. Çoğu vaka tip 2 diyabet idi. Araştırma sonuçları, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin Viyana’daki yıllık toplantısında sunulacak.Bağışıklık düzeyi koruyucu etki yaratıyorBilim insanları, antikor seviyesi yüksek olan bireylerde diyabet riskinin daha da düşük olduğunu saptadı. Bu durum, aşı doz sayısı, aşılanma zamanı veya bağışıklık sisteminin yanıt gücü ile ilişkili olabilir.Kronik i̇ltihap azalıyor olabilirUzmanlara göre, aşının koruyucu etkisi sadece enfeksiyonu önlemekle sınırlı değil. Kronik iltihaplanmayı azaltarak karaciğer ve pankreası koruyabileceği, böylece insülin ve kan şekeri düzenleyici hormonların işlevini destekleyebileceği belirtiliyor.Yaşam tarzı etkisi göz ardı edilmiyorAraştırmacılar, aşı olan kişilerin genellikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olabileceğini de kabul ediyor. Yine de, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, obezite ve yüksek tansiyon gibi faktörler hesaba katılarak yapılan analizde, aşının bağımsız bir koruma sağladığına dair güçlü bulgular elde edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/2050nin-sosyal-medya-fenomenleri-boyle-gozukecek-kambur-bir-durus-yorgun-gozler-ve-1099102496.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091440593_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4184827b4879eba9f309e5dc62041980.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şeker, şeker, şeker, şeker hastası, hepatit, hepatit b, hepatit b aşısı
şeker, şeker, şeker, şeker hastası, hepatit, hepatit b, hepatit b aşısı

Hepatit B aşısının, diyabet riskini yüzde 15 azalttığı kanıtlandı

14:20 04.09.2025
© AAdiyabet sensörü
diyabet sensörü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AA
Abone ol
Yeni bir araştırmaya göre hepatit B aşısı, yalnızca enfeksiyona karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda diyabet riskini yüzde 15 oranında azaltıyor. 580 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını inceleyen bilim insanları, aşının kronik iltihaplanmayı azaltarak tip 2 diyabet gelişimini önleyebileceğini ortaya koydu.
Taipei Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, ABD, Avrupa, Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik’te yaşayan 580 binden fazla kişinin 2005-2023 yılları arasındaki sağlık verilerini analiz etti. Katılımcıların hiçbiri daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirmemişti ve başlangıçta diyabet hastası değildi.

Aşılılarda diyabet daha az görüldü

Çalışmada, hepatit B aşısı olan bireylerde diyabet oranı yüzde 15 daha düşük bulundu. Bu sonuç, yüksek kan şekeri, diyabet teşhisi veya diyabet ilacı kullanımı kriterleriyle belirlendi. Çoğu vaka tip 2 diyabet idi. Araştırma sonuçları, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin Viyana’daki yıllık toplantısında sunulacak.

Bağışıklık düzeyi koruyucu etki yaratıyor

Bilim insanları, antikor seviyesi yüksek olan bireylerde diyabet riskinin daha da düşük olduğunu saptadı. Bu durum, aşı doz sayısı, aşılanma zamanı veya bağışıklık sisteminin yanıt gücü ile ilişkili olabilir.

Kronik i̇ltihap azalıyor olabilir

Uzmanlara göre, aşının koruyucu etkisi sadece enfeksiyonu önlemekle sınırlı değil. Kronik iltihaplanmayı azaltarak karaciğer ve pankreası koruyabileceği, böylece insülin ve kan şekeri düzenleyici hormonların işlevini destekleyebileceği belirtiliyor.

Yaşam tarzı etkisi göz ardı edilmiyor

Araştırmacılar, aşı olan kişilerin genellikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olabileceğini de kabul ediyor. Yine de, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, obezite ve yüksek tansiyon gibi faktörler hesaba katılarak yapılan analizde, aşının bağımsız bir koruma sağladığına dair güçlü bulgular elde edildi.
Geleceğin Influencer'ının görüntüsü resmedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
YAŞAM
'2050’nin sosyal medya fenomenleri böyle gözükecek': Kambur bir duruş, yorgun gözler ve yaşlanmış bir yüzü olacak
14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала