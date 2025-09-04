Hepatit B aşısının, diyabet riskini yüzde 15 azalttığı kanıtlandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/hepatit-b-asisinin-diyabet-riskini-yuzde-15-azalttigi-kanitlandi-1099103226.html
04.09.2025
Taipei Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, ABD, Avrupa, Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik’te yaşayan 580 binden fazla kişinin 2005-2023 yılları arasındaki sağlık verilerini analiz etti. Katılımcıların hiçbiri daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirmemişti ve başlangıçta diyabet hastası değildi.
Aşılılarda diyabet daha az görüldü
Çalışmada, hepatit B aşısı olan bireylerde diyabet oranı yüzde 15 daha düşük bulundu. Bu sonuç, yüksek kan şekeri, diyabet teşhisi veya diyabet ilacı kullanımı kriterleriyle belirlendi. Çoğu vaka tip 2 diyabet idi. Araştırma sonuçları, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin Viyana’daki yıllık toplantısında sunulacak.
Bağışıklık düzeyi koruyucu etki yaratıyor
Bilim
insanları, antikor seviyesi yüksek
olan bireylerde diyabet riskinin daha da düşük olduğunu saptadı. Bu durum, aşı doz sayısı, aşılanma zamanı veya bağışıklık sisteminin yanıt gücü ile ilişkili olabilir.
Kronik i̇ltihap azalıyor olabilir
Uzmanlara göre, aşının koruyucu etkisi sadece enfeksiyonu önlemekle sınırlı değil. Kronik iltihaplanmayı azaltarak karaciğer ve pankreası koruyabileceği, böylece insülin ve kan şekeri düzenleyici hormonların işlevini destekleyebileceği belirtiliyor.
Yaşam tarzı etkisi göz ardı edilmiyor
Araştırmacılar, aşı olan kişilerin genellikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olabileceğini de kabul ediyor. Yine de, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, obezite ve yüksek tansiyon gibi faktörler hesaba katılarak yapılan analizde, aşının bağımsız bir koruma sağladığına dair güçlü bulgular elde edildi.