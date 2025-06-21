https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candan-hayatini-kaybetti-kalbi-ikinci-kez-durdu-kurtarilamadi-1097211389.html
Nihal Candan hayatını kaybetti: Kalbi ikinci kez durdu, kurtarılamadı
Nihal Candan hayatını kaybetti: Kalbi ikinci kez durdu, kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hayatını kaybetti. Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düştüğü... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T00:25+0300
2025-06-21T00:25+0300
2025-06-21T00:56+0300
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23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, kalbinin ikinci kez durmasının ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti. Kasım 2023’te tutuklanan ve altı ay sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen Candan’ın durumu son günlerde ağırlaşmış, organ yetmezliği gelişmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Nihal Candan kimdir?1995’te Mersin’de doğan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. 'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla tanınan Candan, daha sonra 'Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Candan, 1997 doğumlu Bahar Candan’ın ablası olarak bilinir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/23-kiloya-dusen-nihal-candanin-kalbi-durdu-24-saat-cok-kritik-1097170641.html
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nihal candan öldü mü, nihal candan neden öldü, nihal candan kimdir
nihal candan öldü mü, nihal candan neden öldü, nihal candan kimdir
Nihal Candan hayatını kaybetti: Kalbi ikinci kez durdu, kurtarılamadı
00:25 21.06.2025 (güncellendi: 00:56 21.06.2025)
Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hayatını kaybetti. Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düştüğü bilinen Candan’ın, tedavi sürecinde ikinci kez kalbi durdu.
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, kalbinin ikinci kez durmasının ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti. Kasım 2023’te tutuklanan ve altı ay sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen Candan’ın durumu son günlerde ağırlaşmış, organ yetmezliği gelişmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1995’te Mersin’de doğan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. 'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla tanınan Candan, daha sonra 'Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Candan, 1997 doğumlu Bahar Candan’ın ablası olarak bilinir.