https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candan-hayatini-kaybetti-kalbi-ikinci-kez-durdu-kurtarilamadi-1097211389.html

Nihal Candan hayatını kaybetti: Kalbi ikinci kez durdu, kurtarılamadı

Nihal Candan hayatını kaybetti: Kalbi ikinci kez durdu, kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hayatını kaybetti. Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düştüğü... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

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23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, kalbinin ikinci kez durmasının ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti. Kasım 2023’te tutuklanan ve altı ay sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen Candan’ın durumu son günlerde ağırlaşmış, organ yetmezliği gelişmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Nihal Candan kimdir?1995’te Mersin’de doğan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. 'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla tanınan Candan, daha sonra 'Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Candan, 1997 doğumlu Bahar Candan’ın ablası olarak bilinir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/23-kiloya-dusen-nihal-candanin-kalbi-durdu-24-saat-cok-kritik-1097170641.html

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