Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı paylaştı: Telefon uygulamalarına 'No system is safe' bildirimi geliyor
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı paylaştı: Telefon uygulamalarına 'No system is safe' bildirimi geliyor
Sputnik Türkiye
Bazı mobil uygulamardan çok sayıda kullanıcıya 'No system is safe' bildirimleri geldiği ve uygulamaların haclendiği bildirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
hack
hackleme
hacker
mobil uygulama
fenerbahçe
Sosyal medyada Fenerbahçe SK, İş Bankası Nays ve Domino's Pizza uygulamalarının hacklendiğine dair çok sayıda paylaşım yapılmasının ardından Fenerbahçe sosyal medyadan bir açıklama yaparak mobil uygulama kullanıcılarını uyardı. Paylaşımda şunlar ifade edildi:
21:49 03.09.2025 (güncellendi: 21:50 03.09.2025)
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AA
Abone ol
Bazı mobil uygulamardan çok sayıda kullanıcıya 'No system is safe' bildirimleri geldiği ve uygulamaların haclendiği bildirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü yaşanalara ilişkin ilk açıklamaya yapan kurum oldu.
Sosyal medyada Fenerbahçe SK, İş Bankası Nays ve Domino's Pizza uygulamalarının hacklendiğine dair çok sayıda paylaşım yapılmasının ardından Fenerbahçe sosyal medyadan bir açıklama yaparak mobil uygulama kullanıcılarını uyardı.
Paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

