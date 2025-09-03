https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sosyal-medyada-cok-sayida-kullanici-paylasti-telefon-uygulamalarina-no-system-is-safe-bildirimi-1099078186.html
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı paylaştı: Telefon uygulamalarına 'No system is safe' bildirimi geliyor
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı paylaştı: Telefon uygulamalarına 'No system is safe' bildirimi geliyor
Sputnik Türkiye
Bazı mobil uygulamardan çok sayıda kullanıcıya 'No system is safe' bildirimleri geldiği ve uygulamaların haclendiği bildirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T21:49+0300
2025-09-03T21:49+0300
2025-09-03T21:50+0300
türki̇ye
türkiye
hack
hackleme
hacker
mobil uygulama
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
Sosyal medyada Fenerbahçe SK, İş Bankası Nays ve Domino's Pizza uygulamalarının hacklendiğine dair çok sayıda paylaşım yapılmasının ardından Fenerbahçe sosyal medyadan bir açıklama yaparak mobil uygulama kullanıcılarını uyardı. Paylaşımda şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/izsu-acikladi-izmirde-su-kesintisi-12-eylule-kadar-uzatildi-1099077271.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, hack, hackleme, hacker, mobil uygulama, fenerbahçe
türkiye, hack, hackleme, hacker, mobil uygulama, fenerbahçe
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı paylaştı: Telefon uygulamalarına 'No system is safe' bildirimi geliyor
21:49 03.09.2025 (güncellendi: 21:50 03.09.2025)
Bazı mobil uygulamardan çok sayıda kullanıcıya 'No system is safe' bildirimleri geldiği ve uygulamaların haclendiği bildirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü yaşanalara ilişkin ilk açıklamaya yapan kurum oldu.
Sosyal medyada Fenerbahçe SK, İş Bankası Nays ve Domino's Pizza uygulamalarının hacklendiğine dair çok sayıda paylaşım yapılmasının ardından Fenerbahçe sosyal medyadan bir açıklama yaparak mobil uygulama kullanıcılarını uyardı.
Paylaşımda şunlar ifade edildi:
"Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."