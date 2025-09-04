https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/fenerbahcenin-avrupa-ligi-kadrosu-aciklandi-7-isim-kadroda-yok-1099084290.html

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı: 7 isim kadroda yok

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı: 7 isim kadroda yok

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. 7 isim kadroda yer almadı. İşte Fenerbahçe’nin 2025/26 Avrupa Ligi kadrosu ve rakipleri.

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde bazı önemli isimler listede yer almadı.Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer almadı:Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder.Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosuFenerbahçe’nin 2025/26 UEFA Avrupa Ligi kadrosu şöyle:Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakipleriFenerbahçe, lig aşamasında güçlü rakiplerle karşılaşacak:

