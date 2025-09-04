Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı: 7 isim kadroda yok
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. 7 ismin kadroda yer almadığı görüldü.
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde bazı önemli isimler listede yer almadı.
Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer almadı:
Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder.
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu
Fenerbahçe’nin 2025/26 UEFA Avrupa Ligi kadrosu şöyle:
"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene"
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakipleri
Fenerbahçe, lig aşamasında güçlü rakiplerle karşılaşacak:
Aston Villa (İngiltere)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D)
Ferencvaros (Macaristan)
Viktoria Plzen (Çekya) (D)
Nice (Fransa)
FCSB (Romanya) (D)
Stuttgart (Almanya)
Brann (Norveç) (D)