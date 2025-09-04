Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'CHP’nin genleriyle oynandı, ülkeye zarar verdi; rejim değişti'

Son 5-6 ay içindeki gelişmelere dikkatle bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu’nun aslında CHP’nin temel ilkelerine ya da Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkelere çok uzak duran birisi olduğunu anlarsınız, CHP’ye uzak durduğunu anlarsınız. Bu partide sağcılarla iş birliği içine giren, bunu da kimlik üzerinden yapan bir noktaya getirirseniz CHP’nin genleriyle oynarsınız, Kemal Bey de Cumhuriyet Halk Partisi’nin genleriyle oynadı. Sadece CHP’ye değil ülkeye de zarar verdi. 13 yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında ana muhalefet partisi lideri demeyeyim de başkanı olarak yer aldı. Bu 13 yılda Türkiye rejimini değiştirdi, hukuk düzeni ortadan kalktı. Her şeyden önce eğitim değişti. Erdoğan’a o kadar rahat bir ortam hazırladı ki o da doksana gol attı. Türkiye bugün bu noktalara gelmişse, bunun nedeni ucube bir sistemin 16 Nisan 2017’de referandum adı altında bir oyunla, Kılıçdaroğlu’nun mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesiyle başladı.