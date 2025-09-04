https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/fikri-saglardan-kilicdarogluna-sert-tepki-chpnin-genleriyle-oynandi-ulkeye-zarar-verdi-rejim-1099114051.html
Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'CHP’nin genleriyle oynandı, ülkeye zarar verdi; rejim değişti'
Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'CHP’nin genleriyle oynandı, ülkeye zarar verdi; rejim değişti'
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar ve DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T19:11+0300
2025-09-04T19:11+0300
2025-09-04T19:11+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
fikri sağlar
kemal kılıçdaroğlu
mustafa kemal atatürk
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
demokrasi ve atılım partisi (deva)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
CHP’li Fikri Sağlar, CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınasını ve Gürsel Tekin’in atanmasını değerlendirdi. DEVA Partili Burak Dalgın da TBMM’ye verdiği ‘mobil internet’ ile ilgili soru önergesinin detaylarını paylaştı.CHP’li Fikri Sağlar, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
fikri sağlar, kemal kılıçdaroğlu, mustafa kemal atatürk, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, demokrasi ve atılım partisi (deva)
fikri sağlar, kemal kılıçdaroğlu, mustafa kemal atatürk, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, demokrasi ve atılım partisi (deva)
Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'CHP’nin genleriyle oynandı, ülkeye zarar verdi; rejim değişti'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar ve DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın oldu.
CHP’li Fikri Sağlar, CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınasını ve Gürsel Tekin’in atanmasını değerlendirdi. DEVA Partili Burak Dalgın da TBMM’ye verdiği ‘mobil internet’ ile ilgili soru önergesinin detaylarını paylaştı.
CHP’li Fikri Sağlar, şunları söyledi:
Son 5-6 ay içindeki gelişmelere dikkatle bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu’nun aslında CHP’nin temel ilkelerine ya da Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkelere çok uzak duran birisi olduğunu anlarsınız, CHP’ye uzak durduğunu anlarsınız. Bu partide sağcılarla iş birliği içine giren, bunu da kimlik üzerinden yapan bir noktaya getirirseniz CHP’nin genleriyle oynarsınız, Kemal Bey de Cumhuriyet Halk Partisi’nin genleriyle oynadı. Sadece CHP’ye değil ülkeye de zarar verdi. 13 yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında ana muhalefet partisi lideri demeyeyim de başkanı olarak yer aldı. Bu 13 yılda Türkiye rejimini değiştirdi, hukuk düzeni ortadan kalktı. Her şeyden önce eğitim değişti. Erdoğan’a o kadar rahat bir ortam hazırladı ki o da doksana gol attı. Türkiye bugün bu noktalara gelmişse, bunun nedeni ucube bir sistemin 16 Nisan 2017’de referandum adı altında bir oyunla, Kılıçdaroğlu’nun mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesiyle başladı.