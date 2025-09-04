'Yasa dışı' bulunmuştu: Trump, gümrük tarifeleri için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/yasa-disi-bulunmustu-trump-gumruk-tarifeleri-icin-yuksek-mahkemeye-basvurdu-1099087025.html
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerinin yasallığına ilişkin açılan kritik davayı ülkenin en yüksek yargı merciine taşıdı. Trump yönetimi, Çarşamba gecesi yaptığı başvuruyla ABD Yüksek Mahkemesi'nden alt mahkemelerin verdiği 'gümrük vergileri yasa dışı' kararını bozmasını talep etti.Geçtiğimiz hafta Federal Temyiz Mahkemesi, 7'ye karşı 4 oyla Trump'ın Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası (IEEPA) kapsamında getirdiği birçok tarifenin başkanlık yetkisi dışında kaldığına hükmetmişti. Mahkeme, gümrük vergisi koyma yetkisinin 'esas olarak Kongre’nin yetkisi' olduğunun altını çizmişti.'Ekonomik acil durum var'Trump, nisan ayında ekonomik acil durum ilan ederek, ticaret dengesizliğinin ABD üretimine ve ulusal güvenliğe zarar verdiğini savunmuştu. Bu kapsamda başkanlık kararnamesiyle yüzde 10 taban gümrük vergisi ve 'karşılıklı' tarifeler getirmişti. Düzenleme, Kanada, Meksika ve Çin’i dahil onlarca ülkeyi kapsıyordu.'Diplomasiye zarar veriyor'Başvuruda konuşan ABD Başsavcısı John Sauer, alt mahkemenin kararının 'yanlış' olduğunu ve ABD'nin dış ticaret müzakerelerini zora soktuğunu söyledi. Sauer, “Bu dava ABD’nin ekonomik ve dış politika gündemini doğrudan etkiliyor. Riskler her zamankinden daha yüksek” dedi.'Yasa dışı vergiler zarar veriyor'Gümrük vergilerine karşı dava açan küçük işletmelerin avukatı Jeffrey Schwab, "Bu yasa dışı tarifeler işletmeler için ciddi zararlar doğuruyor ve hayatta kalmalarını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.Şayet Yüksek Mahkeme davayı incelemeyi reddederse, Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri 14 Ekim itibarıyla yürürlükten kalkacak.
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerinin yasallığına ilişkin açılan kritik davayı ülkenin en yüksek yargı merciine taşıdı. Trump yönetimi, Çarşamba gecesi yaptığı başvuruyla ABD Yüksek Mahkemesi'nden alt mahkemelerin verdiği 'gümrük vergileri yasa dışı' kararını bozmasını talep etti.
Geçtiğimiz hafta Federal Temyiz Mahkemesi, 7'ye karşı 4 oyla Trump'ın Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası (IEEPA) kapsamında getirdiği birçok tarifenin başkanlık yetkisi dışında kaldığına hükmetmişti. Mahkeme, gümrük vergisi koyma yetkisinin 'esas olarak Kongre’nin yetkisi' olduğunun altını çizmişti.
'Ekonomik acil durum var'
Trump, nisan ayında ekonomik acil durum ilan ederek, ticaret dengesizliğinin ABD üretimine ve ulusal güvenliğe zarar verdiğini savunmuştu. Bu kapsamda başkanlık kararnamesiyle yüzde 10 taban gümrük vergisi ve 'karşılıklı' tarifeler getirmişti. Düzenleme, Kanada, Meksika ve Çin’i dahil onlarca ülkeyi kapsıyordu.
'Diplomasiye zarar veriyor'
Başvuruda konuşan ABD Başsavcısı John Sauer, alt mahkemenin kararının 'yanlış' olduğunu ve ABD'nin dış ticaret müzakerelerini zora soktuğunu söyledi. Sauer, “Bu dava ABD’nin ekonomik ve dış politika gündemini doğrudan etkiliyor. Riskler her zamankinden daha yüksek” dedi.
'Yasa dışı vergiler zarar veriyor'
Gümrük vergilerine karşı dava açan küçük işletmelerin avukatı Jeffrey Schwab, "Bu yasa dışı tarifeler işletmeler için ciddi zararlar doğuruyor ve hayatta kalmalarını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.
Şayet Yüksek Mahkeme davayı incelemeyi reddederse, Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri 14 Ekim itibarıyla yürürlükten kalkacak.