Emlak vergisine düzenleme geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat

Bina rayiç bedellerinde yüzde 500'e, büyükşehirlerde ise yüzde 1400'e varan artış sonrası gözler emlak vergilerine çevrildi. Yoğun tepki üzerine hükümet... 04.09.2025

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500’lük artış, beraberinde emlak vergilerinde ciddi yükselişleri getirdi. Özellikle büyükşehirlerde bazı bölgelerde artışın yüzde 1400’e ulaştığı görüldü. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı.Emlak vergisine yeni düzenlemeTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, artışların ardından hükümet cephesinden yeni düzenleme hazırlığı geldi. AK Parti MYK toplantısında konu masaya yatırıldı. MYK üyeleri, artışların gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalara başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası önümüzdeki dört yıl boyunca geçerli olacak rayiç bedellerin yeniden düzenlenmesi için kapsamlı bir araştırma yapılacak. Hazırlanacak raporlar doğrultusunda yeni düzenlemeler ilerleyen günlerde Meclis gündemine gelecek.AK Parti'den açıklamaAK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, vatandaşların kaygılarını yakından izlediklerini belirtti. Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz” dedi.Demir, yapılacak düzenlemeye ilişkin ayrıntıları da paylaştı:Demir, bu teknik çalışmaların Meclis’te görüşülmesi gerektiğini, ilgili yasal düzenlemenin 2026’dan önce çıkmasının planlandığını ifade etti.Ekim’de Meclis gündemindeDemir, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını, ardından da konunun Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

