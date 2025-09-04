https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/duzce-yigilcada-yangin-ekipler-karadan-ve-havadan-mudahale-ediyor-1099110186.html

Düzce Yığılca'da yangın: Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. 04.09.2025

Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Düzce Yığılca yanıyorHasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

