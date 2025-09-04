Türkiye
Düzce Yığılca'da yangın: Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor
Düzce Yığılca'da yangın: Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Düzce Yığılca yanıyorHasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Düzce Yığılca yanıyor

Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
