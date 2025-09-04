https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/duzce-yigilcada-yangin-ekipler-karadan-ve-havadan-mudahale-ediyor-1099110186.html
Düzce Yığılca'da yangın: Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor
Düzce Yığılca'da yangın: Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T17:14+0300
2025-09-04T17:14+0300
2025-09-04T17:14+0300
türki̇ye
düzce
orman yangını
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099110634_0:279:2734:1816_1920x0_80_0_0_8ec71c26b2c5e9c0b98209d4b4e7d3e8.jpg
Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Düzce Yığılca yanıyorHasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kayseri-osbde-kece-fabrikasinda-yangin-alevler-saatlerdir-sondurulemiyor-1099081586.html
türki̇ye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099110634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75a821e4a16268d410ed008daf85df4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
düzce, orman yangını, türkiye
düzce, orman yangını, türkiye
Düzce Yığılca'da yangın: Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor
Ayrıntılar geliyor
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Düzce'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.