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İstanbul-Antalya seferini yapan uçak acil iniş yaptı: Yolcular tahliye edildi

İstanbul-Antalya seferini yapan uçak acil iniş yaptı: Yolcular tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Antalya seferini yapan TK2430 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın inişi sonrası yaşanan duman nedeniyle acil tahliye... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

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THY'nin İstanbul-Antalya seferini yapan uçağı, iniş sonrası iniş takımlarından çıkan duman nedeniyle yolcularını tahliye etti.THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TC-LKF tescilli uçağın Antalya Havalimanı'na normal şekilde iniş yaptığını, ancak taksi yolundayken iniş takımlarından duman çıktığının tespit edildiğini belirtti. Dumanı fark eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesiyle yolcular slide (acil tahliye botu) kullanılarak uçaktan indirildi.Yolcuların zamanında tahliye edildiği ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Dönüş seferi için ilave uçuş planlanırken, uçağın teknik incelemesinin de başlatıldığı belirtildi.İlk tespitlere göre, dumanın kaynağının hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğu açıklandı. THY yetkilileri olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/deva-partisi-lideri-ali-babacanin-ucagina-merdiven-carpti-ucak-seferi-iptal-edildi-1098229984.html

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