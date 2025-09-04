Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı.Görüşmede gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra iç ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin zaman zaman yaptıkları bu görüşmelerin Cumhur İttifakı’nın yol haritası açısından önem taşıdığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı.
Görüşmede gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra iç ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin zaman zaman yaptıkları bu görüşmelerin Cumhur İttifakı’nın yol haritası açısından önem taşıdığı belirtildi.
