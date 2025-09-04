https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/cumhurbaskani-erdogan-bahceliyi-konutunda-ziyaret-ediyor-1099111865.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı.Görüşmede gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra iç ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin zaman zaman yaptıkları bu görüşmelerin Cumhur İttifakı’nın yol haritası açısından önem taşıdığı belirtildi.

