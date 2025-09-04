https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/cumhurbaskani-erdogan-bahceliyi-konutunda-ziyaret-ediyor-1099111865.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor
04.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı.Görüşmede gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra iç ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin zaman zaman yaptıkları bu görüşmelerin Cumhur İttifakı’nın yol haritası açısından önem taşıdığı belirtildi.
17:22 04.09.2025 (güncellendi: 17:47 04.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı.
Görüşmede gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra iç ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin zaman zaman yaptıkları bu görüşmelerin Cumhur İttifakı’nın yol haritası açısından önem taşıdığı belirtildi.