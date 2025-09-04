https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/ankarada-surpriz-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-saat-1700de-bahceli-ile-gorusecek-1099096015.html
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'de Bahçeli ile görüşecek
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'de Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin bugün saat 17.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.
12:29 04.09.2025 (güncellendi: 12:52 04.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin bugün saat 17.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.