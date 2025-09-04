Türkiye
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'de Bahçeli ile görüşecek
Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'de Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin bugün saat 17.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.
ankara, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
ankara, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli

Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'de Bahçeli ile görüşecek

12:29 04.09.2025 (güncellendi: 12:52 04.09.2025)
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© TCCB/Mustafa Kamacı
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin bugün saat 17.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız
Dün, 20:29
