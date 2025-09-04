https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/chp-istanbul-il-yonetimine-atanan-4-ismi-disipline-sevk-etti-1099113446.html
CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne atanan 4 ismi disipline sevk etti
CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne atanan 4 ismi disipline sevk etti
04.09.2025
2025-09-04T18:28+0300
2025-09-04T18:28+0300
2025-09-04T18:46+0300
CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne atanan heyeti tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderdi.Gürsel Tekin'den sonra yönetime atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevi kabul etmişti. Parti yetkilileri, söz konusu isimler hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.
CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne atanan 4 ismi disipline sevk etti
18:28 04.09.2025 (güncellendi: 18:46 04.09.2025)
CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararıyla atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
CHP, İstanbul İl Yönetimi’ne atanan heyeti tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderdi.
Gürsel Tekin’den sonra yönetime atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevi kabul etmişti. Parti yetkilileri, söz konusu isimler hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.