CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne atanan 4 ismi disipline sevk etti
CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne atanan 4 ismi disipline sevk etti
CHP, İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme kararıyla atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP, İstanbul İl Yönetimi’ne atanan heyeti tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderdi.Gürsel Tekin’den sonra yönetime atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevi kabul etmişti. Parti yetkilileri, söz konusu isimler hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.
i̇stanbul
18:28 04.09.2025 (güncellendi: 18:46 04.09.2025)
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
CHP, İstanbul İl Yönetimi’ne atanan heyeti tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderdi.
Gürsel Tekin’den sonra yönetime atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevi kabul etmişti. Parti yetkilileri, söz konusu isimler hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.
