Bölge bölge hava durumu: Şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava dalgası etkili olacak

4 Eylül 2025 hava durumu: Marmara’da kuvvetli rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da şiddetli sağanak, Ege ve Güneydoğu’da sıcak hava dalgası etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Eylül Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şiddetli sağanak yağış etkili olurken Marmara'da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak.Sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların gün boyu Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Şiddetli rüzgarla birlikte polen taşınımı etkili olacakRüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın etkisiyle taşınan Yakupotu (Kanarya otu) polenlerinin atmosferdeki yoğunluğunun yüksek olduğu bir gün. MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu; Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

