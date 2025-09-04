Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/bolge-bolge-hava-durumu-siddetli-saganak-kuvvetli-ruzgar-ve-sicak-hava-dalgasi-etkili-olacak-1099083316.html
Bölge bölge hava durumu: Şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava dalgası etkili olacak
Bölge bölge hava durumu: Şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava dalgası etkili olacak
4 Eylül 2025 hava durumu: Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da şiddetli sağanak, Ege ve Güneydoğu'da sıcak hava dalgası etkili
2025-09-04
2025-09-04T06:50+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Eylül Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şiddetli sağanak yağış etkili olurken Marmara'da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak.
4 Eylül 2025 hava durumu: Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde şiddetli sağanak etkili olacak. Marmara’da rüzgar 60 km/sa hızla esecek. Yüksek sıcaklıklar sürüyor. Ani sel, su baskını ve yakupotu polen yoğunluğuna karşı dikkatli olunması karşı dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Eylül Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şiddetli sağanak yağış etkili olurken Marmara'da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşacak.
Sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların gün boyu Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Şiddetli rüzgarla birlikte polen taşınımı etkili olacak

Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın etkisiyle taşınan Yakupotu (Kanarya otu) polenlerinin atmosferdeki yoğunluğunun yüksek olduğu bir gün.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE: 31°C – Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 33°C – Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 30°C – Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 30°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 30°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 38°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR: 35°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 35°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu; Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 34°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 33°C – Az bulutlu ve açık
BURDUR: 34°C – Az bulutlu ve açık
HATAY: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 28°C – Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 26°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 20°C – Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 24°C – Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 36°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 37°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT: 36°C – Az bulutlu ve açık
