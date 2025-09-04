https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/bilim-insanlari-uyardi-yalnizligin-hem-sagligi-hem-de-butceyi-yiprattigi-ortaya-cikti-1099093516.html

Bilim insanları uyardı: Yalnızlığın hem sağlığı hem de bütçeyi yıprattığı ortaya çıktı

Birleşik Krallık’ta yapılan geniş kapsamlı bir çalışmaya göre, sık sık yalnızlık yaşayan bireyler, Ulusal Sağlık Servisi’ne yılda ortalama 885 sterlin fazladan maliyet çıkarıyor. Araştırmacılar, 23 binden fazla kişiyle yapılan anketlerde yalnızlığın sağlık harcamalarını belirgin şekilde artırdığını buldu.Çalışma, yalnızlığın; daha fazla ruhsal sıkıntı, daha zayıf fiziksel sağlık, düşük yaşam kalitesi ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi. Ayrıca yalnız bireyler, diğer insanlara göre çok daha fazla doktora ve hastaneye başvuruyor.Dünya çapında problemDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yalnızlığı küresel sağlık için ciddi bir tehdit olarak tanımlıyor. DSÖ’ye göre yalnızlık; kalp hastalıkları, diyabet, depresyon ve anksiyete riskini artırıyor. Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülke, yalnızlıkla mücadele için ulusal stratejiler başlatmış durumda.Gençler ve yaşlılar daha çok etkileniyor Araştırmaya göre yalnızlığın maliyeti özellikle gençler ve yaşlılarda çok daha yüksek. Orta yaş grubunda ise fark daha düşük seviyede. Prof. Medina-Lara, “İnsanların bağlantı kurmasına yardımcı olacak adımlar atılırsa hem yaşam kalitesi artacak hem de sağlık sistemine binen yük azalacak” diye konuştu.

