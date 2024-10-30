https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/yalnizlik-en-cok-yasli-insanlari-etkiliyor-bunama-riskini-uc-kat-artiriyor-1089835598.html

Yalnızlık en çok yaşlı insanları etkiliyor: Bunama riskini üç kat artırıyor

Yalnızlık en çok yaşlı insanları etkiliyor: Bunama riskini üç kat artırıyor

Sputnik Türkiye

Yapılan bir çok bilimsel araştırma, yalnızlığın en çok yaşlıları etkilediğini ortaya koyarken, bunama riskini de üç kat artırdığı ortaya çıktı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T11:31+0300

2024-10-30T11:31+0300

2024-10-30T11:31+0300

sağlik

yaşlılık

bunama

alzheimer

alzheimer hastalığı

demans

yalnızlık

sosyal izolasyon

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Dünyada ve Türkiye'de yaşlı nüfusu hızla artarken yalnızlık da çağın sorunlarından biri haline geldi. Ama yalnızlık bir çok hastalığında riskini artırıyor. Araştırmalar yalnız yaşayan yaşlı bireylerde bunama görülme ihtimalinin üç kat artığını ortaya koyarken, yaşlı insanları sosyal hayata katkılarının sağlanmaması durumunda gelecekteki bunama vaka sayısında artış yaşanacağına dikkat çekiliyor. Yalnızlık hissinin sadece sosyal izolasyonla değil aynı zamanda bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkilediğinin altını çizen Biruni Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, "Son yapılan araştırmalar, kalıcı orta yaş yalnızlığının ilerleyen yaşlarda alzheimer ve diğer demans türlerine zemin hazırladığını gösteriyor" dedi. Yalnızlığın sosyal izolasyon ve depresif semptomlarla bağlantılı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Asil, bu durumun bilişsel gerilemeyi hızlandırarak demans riskini artırdığının da altını çizdi. Sosyal bağlantıları güçlendirilmesi kritik önem taşıyorProf. Dr. Asil sözlerini şöyle sürdürdü:Yalnızlıkla mücadele için toplumsal destek ve sosyal aktivitelerin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Asil, yaşlı bireylerin sosyal yaşamlarını destekleyecek önlemlerin alınması, gelecekteki bunama vakalarının azaltılmasına yardımcı olabileceğini aktardı.

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yaşlılık, bunama, alzheimer, alzheimer hastalığı, demans, yalnızlık, sosyal izolasyon