Türkiye
SON DAKİKA | İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani öldü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/beyaz-sarayin-penceresinden-siyah-bir-posetin-atildigi-videolara-trumptan-aciklama-geldi-1099104849.html
Beyaz Saray’ın penceresinden siyah bir poşetin atıldığı videolara Trump'tan açıklama geldi
Beyaz Saray’ın penceresinden siyah bir poşetin atıldığı videolara Trump'tan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın penceresinden siyah bir poşet atıldığını gösteren viral videoyu yapay zeka ürünü sahte içerik olarak nitelendirdi... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T16:32+0300
2025-09-04T16:32+0300
dünya
abd
donald trump
ai
beyaz saray
melania trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681544_0:129:2472:1520_1920x0_80_0_0_24fe90b266f37c718f60263d5ddd0efe.jpg
Hafta sonu sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Beyaz Saray’ın ikinci katındaki bir pencereden siyah bir çöp poşeti atılıyormuş gibi görünüyor. Görüntü kısa sürede viral oldu ve tartışma yarattı. Trump, videonun sahte olduğunda ısrar ederek, “Bu muhtemelen yapay zeka ile üretilmiş. Çünkü oradaki pencereler mühürlü ve her biri 600 kilo ağırlığında” dedi.Uzmanlardan itiraz Ancak bazı uzmanlar, videoda yapay zeka izine rastlamadıklarını söylüyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Hany Farid, “Gölgeler, bayrakların dalgalanması ve yapının bütünlüğü tutarlı görünüyor. AI üretimine dair bir işaret yok” açıklamasını yaptı. Kaynaklara göre, görüntü aslında Beyaz Saray’daki tadilat çalışmalarına ait.Trump’tan esprili çıkış Başkan Trump, yapay zeka konusunda endişelerini dile getirirken espriyi de ihmal etmedi: “Eğer çok kötü bir şey olursa, suçlu olarak yapay zekayı gösterin” dedi. Ayrıca, First Lady Melania Trump’ın da pencerelerin açılmamasından şikayet ettiğini paylaştı: “Bana ‘Biraz temiz hava gelse ne güzel olurdu’ dedi. Ama mümkün değil, çünkü onlar kurşun geçirmez” sözleri dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/yasa-disi-bulunmustu-trump-gumruk-tarifeleri-icin-yuksek-mahkemeye-basvurdu-1099087025.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681544_138:0:2335:1648_1920x0_80_0_0_24e06287eb5733e82a009cce6dcbf943.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ai, beyaz saray, melania trump
abd, donald trump, ai, beyaz saray, melania trump

Beyaz Saray’ın penceresinden siyah bir poşetin atıldığı videolara Trump'tan açıklama geldi

16:32 04.09.2025
© AP Photo / Alex BrandonTrump Beyaz Saray'da açıklama yapacak
Trump Beyaz Saray'da açıklama yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın penceresinden siyah bir poşet atıldığını gösteren viral videoyu yapay zeka ürünü sahte içerik olarak nitelendirdi. Ancak uzmanlar, görüntünün sahte olmadığını söylüyor.
Hafta sonu sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Beyaz Saray’ın ikinci katındaki bir pencereden siyah bir çöp poşeti atılıyormuş gibi görünüyor. Görüntü kısa sürede viral oldu ve tartışma yarattı. Trump, videonun sahte olduğunda ısrar ederek, “Bu muhtemelen yapay zeka ile üretilmiş. Çünkü oradaki pencereler mühürlü ve her biri 600 kilo ağırlığında” dedi.

Uzmanlardan itiraz

Ancak bazı uzmanlar, videoda yapay zeka izine rastlamadıklarını söylüyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Hany Farid, “Gölgeler, bayrakların dalgalanması ve yapının bütünlüğü tutarlı görünüyor. AI üretimine dair bir işaret yok” açıklamasını yaptı. Kaynaklara göre, görüntü aslında Beyaz Saray’daki tadilat çalışmalarına ait.

Trump’tan esprili çıkış

Başkan Trump, yapay zeka konusunda endişelerini dile getirirken espriyi de ihmal etmedi: “Eğer çok kötü bir şey olursa, suçlu olarak yapay zekayı gösterin” dedi. Ayrıca, First Lady Melania Trump’ın da pencerelerin açılmamasından şikayet ettiğini paylaştı: “Bana ‘Biraz temiz hava gelse ne güzel olurdudedi. Ama mümkün değil, çünkü onlar kurşun geçirmez” sözleri dikkat çekti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
'Yasa dışı' bulunmuştu: Trump, gümrük tarifeleri için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала