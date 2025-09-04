Beyaz Saray’ın penceresinden siyah bir poşetin atıldığı videolara Trump'tan açıklama geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/beyaz-sarayin-penceresinden-siyah-bir-posetin-atildigi-videolara-trumptan-aciklama-geldi-1099104849.html
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın penceresinden siyah bir poşet atıldığını gösteren viral videoyu yapay zeka ürünü sahte içerik olarak nitelendirdi... 04.09.2025
Hafta sonu sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Beyaz Saray’ın ikinci katındaki bir pencereden siyah bir çöp poşeti atılıyormuş gibi görünüyor. Görüntü kısa sürede viral oldu ve tartışma yarattı. Trump, videonun sahte olduğunda ısrar ederek, “Bu muhtemelen yapay zeka ile üretilmiş. Çünkü oradaki pencereler mühürlü ve her biri 600 kilo ağırlığında” dedi.Uzmanlardan itiraz Ancak bazı uzmanlar, videoda yapay zeka izine rastlamadıklarını söylüyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Hany Farid, “Gölgeler, bayrakların dalgalanması ve yapının bütünlüğü tutarlı görünüyor. AI üretimine dair bir işaret yok” açıklamasını yaptı. Kaynaklara göre, görüntü aslında Beyaz Saray’daki tadilat çalışmalarına ait.Trump’tan esprili çıkış Başkan Trump, yapay zeka konusunda endişelerini dile getirirken espriyi de ihmal etmedi: “Eğer çok kötü bir şey olursa, suçlu olarak yapay zekayı gösterin” dedi. Ayrıca, First Lady Melania Trump’ın da pencerelerin açılmamasından şikayet ettiğini paylaştı: “Bana ‘Biraz temiz hava gelse ne güzel olurdu’ dedi. Ama mümkün değil, çünkü onlar kurşun geçirmez” sözleri dikkat çekti.
