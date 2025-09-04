https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/bella-hadid-paylasti-nusret-amca-dunyanin-en-unlu-balcisi-oldu-1099097853.html

Bella Hadid paylaştı: Nusret Amca dünyanın en ünlü balcısı oldu

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı Nusret Amca'yı paylaşınca, Nusret Amca bir anda dünyanın en ünlü balcısı oldu. Kendi ürettiği balları... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T13:42+0300

2025-09-04T13:42+0300

2025-09-04T13:54+0300

Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçili hesabından Kahramanmaraş'taki küçük dükkanında ürettiği balları satan 73 yaşındaki Nusret Amca'nın videosunu dün akşam paylaştı. Hadid'in paylaşımıyla Balcı Nusret Amca (Nusret Sapsız), dünyanın en ünlü balcısı oldu. Zaman zaman basına yansıyan ve çevrede "bal doktoru" olarak bilinen Nusret Sapsız, Kahramanmaraş'taki küçük dükkanında kendi yaptığı bal çeşitlerini satıyor. Uzun yıllardır balcılık yapan Nusret Sapsız daha önce basına yansıyan hikayesinde ürettiği balın tahlile gönderilmesini hikayesini gözyaşlarıyla anlatmış ve sosyal medyada yüz binlerce kez izlenmişti. Nusret Amca gözyaşlarıyla ürünün sahte çıkması ihtimalini "Dostlarımın, ailemin yüzüne nasıl bakarım dedim. Aylarca uyuyamadım" sözleriyle anlatmıştı.

