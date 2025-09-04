https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/bae-uyardi-bati-serianin-isgali-kirmizi-cizgiyi-asar-ibrahim-anlasmalarini-zedeler-1099094392.html
BAE uyardı: Batı Şeria'nın işgali kırmızı çizgiyi aşar, İbrahim Anlaşmaları'nı zedeler
Birleşik Arap Emirlikleri, işgal altındaki Batı Şeria'yı işgal etmenin "kırmızı çizgiyi" aşacağı ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştiren İbrahim... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T12:27+0300
2025-09-04T12:27+0300
2025-09-04T12:27+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098745417_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_2f77525a23a09bc1b6051d80d080f6d6.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) açıklaması üst düzey bir Emirlik yetkilisi olan Lana Nusseibeh'ten (Nesibe) geldi. Abu Dabi'deki BAE Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada Emirlik özel temsilcisi Lana Nusseibeh şu ifadeleri kullandı:Nesibe, Batı Şeria'nın işgaline karşı olduklarını dile getirerek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün "ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini" söyledi.İsrail'in Batı Şeria'yı tam işgal planını hayata geçirmesinin Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunan Nesibe, "Bütün ıstıraplara rağmen İsrail'e uzanan bir el var. Ancak işgal o eli geri çekecektir" değerlendirmesine yer verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri, işgal altındaki Batı Şeria'yı işgal etmenin "kırmızı çizgiyi" aşacağı ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştiren İbrahim Anlaşmaları'nın ruhunu zedeleyeceği konusunda İsrail'i uyardı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) açıklaması üst düzey bir Emirlik yetkilisi olan Lana Nusseibeh'ten (Nesibe) geldi. Abu Dabi'deki BAE Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada Emirlik özel temsilcisi Lana Nusseibeh şu ifadeleri kullandı:
"İşgal, hükümetim için kırmızı çizgi olur ve bu da kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur."
Nesibe, Batı Şeria'nın işgaline karşı olduklarını dile getirerek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün "ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini" söyledi.
İsrail'in Batı Şeria'yı tam işgal planını hayata geçirmesinin Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunan Nesibe, "Bütün ıstıraplara rağmen İsrail'e uzanan bir el var. Ancak işgal o eli geri çekecektir" değerlendirmesine yer verdi.