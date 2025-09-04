https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/bae-uyardi-bati-serianin-isgali-kirmizi-cizgiyi-asar-ibrahim-anlasmalarini-zedeler-1099094392.html

BAE uyardı: Batı Şeria'nın işgali kırmızı çizgiyi aşar, İbrahim Anlaşmaları'nı zedeler

Birleşik Arap Emirlikleri, işgal altındaki Batı Şeria'yı işgal etmenin "kırmızı çizgiyi" aşacağı ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştiren İbrahim... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) açıklaması üst düzey bir Emirlik yetkilisi olan Lana Nusseibeh'ten (Nesibe) geldi. Abu Dabi'deki BAE Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada Emirlik özel temsilcisi Lana Nusseibeh şu ifadeleri kullandı:Nesibe, Batı Şeria'nın işgaline karşı olduklarını dile getirerek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün "ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini" söyledi.İsrail'in Batı Şeria'yı tam işgal planını hayata geçirmesinin Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunan Nesibe, "Bütün ıstıraplara rağmen İsrail'e uzanan bir el var. Ancak işgal o eli geri çekecektir" değerlendirmesine yer verdi.

