https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/arap-birligi-israilin-gazzeyi-isgal-kararina-karsi-acil-toplanti-karari-aldi-1098474111.html
Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı acil toplantı kararı aldı
Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı acil toplantı kararı aldı
Sputnik Türkiye
Arap Birliği'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda yarın acil toplanacağı... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T23:11+0300
2025-08-09T23:11+0300
2025-08-09T23:12+0300
dünya
ortadoğu
gazze
arap birliği
filistin
i̇srail güvenlik kabinesi
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089504329_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e3810bbf79e5336aeed082e9bfb4272b.jpg
Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, yaptığı basın açıklamasında, Birliğin 'Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle' yarın acil toplantı düzenleneceği bildirerek, toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' aktardı.Akluk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin de ele alınacağını ifade etti.İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, 'Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini' söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rusya-disislerinden-baku-erivan-barisina-iliskin-aciklama-bolge-disi-aktorlerin-katilimi-ilave-1098473893.html
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089504329_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5a2a58c4209072ea45c8daf21748f9e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, arap birliği, filistin, i̇srail güvenlik kabinesi, benyamin netanyahu
ortadoğu, gazze, arap birliği, filistin, i̇srail güvenlik kabinesi, benyamin netanyahu
Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı acil toplantı kararı aldı
23:11 09.08.2025 (güncellendi: 23:12 09.08.2025)
Arap Birliği'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda yarın acil toplanacağı açıklandı.
Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, yaptığı basın açıklamasında, Birliğin 'Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle' yarın acil toplantı düzenleneceği bildirerek, toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' aktardı.
Akluk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin de ele alınacağını ifade etti.
İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, 'Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini' söylemişti.