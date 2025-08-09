Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/arap-birligi-israilin-gazzeyi-isgal-kararina-karsi-acil-toplanti-karari-aldi-1098474111.html
Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı acil toplantı kararı aldı
Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı acil toplantı kararı aldı
Sputnik Türkiye
Arap Birliği'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda yarın acil toplanacağı... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T23:11+0300
2025-08-09T23:12+0300
dünya
ortadoğu
gazze
arap birliği
filistin
i̇srail güvenlik kabinesi
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089504329_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e3810bbf79e5336aeed082e9bfb4272b.jpg
Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, yaptığı basın açıklamasında, Birliğin 'Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle' yarın acil toplantı düzenleneceği bildirerek, toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' aktardı.Akluk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin de ele alınacağını ifade etti.İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, 'Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini' söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rusya-disislerinden-baku-erivan-barisina-iliskin-aciklama-bolge-disi-aktorlerin-katilimi-ilave-1098473893.html
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089504329_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5a2a58c4209072ea45c8daf21748f9e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, gazze, arap birliği, filistin, i̇srail güvenlik kabinesi, benyamin netanyahu
ortadoğu, gazze, arap birliği, filistin, i̇srail güvenlik kabinesi, benyamin netanyahu

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı acil toplantı kararı aldı

23:11 09.08.2025 (güncellendi: 23:12 09.08.2025)
© AAArap Birliği
Arap Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AA
Abone ol
Arap Birliği'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda yarın acil toplanacağı açıklandı.
Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, yaptığı basın açıklamasında, Birliğin 'Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle' yarın acil toplantı düzenleneceği bildirerek, toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' aktardı.
Akluk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin de ele alınacağını ifade etti.
İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, 'Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini' söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
DÜNYA
Rus Dışişleri'nden Bakü-Erivan barışına ilişkin açıklama: 'Bölge dışı aktörlerin katılımı ilave zorluklar yaratmamalı'
19:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала