https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ingiltere-1-gocmen-bile-gonderemedi-ancak-abd-7-kisi-gonderdi-sinir-disi-edilenler-ruandada-1098909139.html
İngiltere 1 göçmen bile gönderemedi ancak ABD 7 kişi gönderdi: Sınır dışı edilenler Ruanda'da
İngiltere 1 göçmen bile gönderemedi ancak ABD 7 kişi gönderdi: Sınır dışı edilenler Ruanda'da
Sputnik Türkiye
Ruanda hükümeti, ABD ile yaptıkları anlaşma dahilinde sınır dışı edilen ilk grup göçmenin ülkeye ulaştığını duyurdu. Sınır dışı edilen 7 kişilik göçmenlerden... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T10:29+0300
2025-08-29T10:29+0300
2025-08-29T10:29+0300
dünya
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
uluslararası göç örgütü (iom)
ruanda
abd
göçmen
sınır dışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/08/1057163244_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_663a38faedf394d17be66f6dcabe9900.jpg
İngiltere'nin Muhafazakar Parti hükümeti döneminde planladığı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı başarılı olmadı ancak ABD, ilk grup göçmeni sınır dışı ederek Ruanda'ya gönderdi. Açıklama Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo'dan geldi. Sözcü Makalo açıklamasında "İncelemesi yapılan yedi göçmenden oluşan ilk grup Ağustos ortasında Ruanda'ya ulaştı" dedi.Makolo, göçmenlerin uyrukları hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi, sadece dördünün Ruanda'da kalacağını, üçünün ise kendi ülkelerine dönmeyi tercih edeceğini açıkladı.Ruanda Hükümet Sözcüsü Makolo, sınır dışı edilenlerin uluslararası bir kuruluş tarafından ağırlandığını ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Ruanda sosyal hizmetleri tarafından ziyaret edileceğini de sözlerine ekledi.ABD'nin ilk etaptaki Ruanda planınında 250 göçmen bulunuyor. Yedi kişilik ilk grup sonrası geriye 243 kişi kaldı. İngiltere 310 milyon dolar harcadı: Bir kişi bile gönderilemediRuanda, 2022'de 3 farklı başbakanlı Muhafazakar Parti hükümetiyle anlaşarak sığınmacıları kabul etmek için bir anlaşma yapmıştı. Ancak İngiltere, Starmer'ın İşçi Partisi hükümetinin geçen yıl Temmuz ayında göreve gelmesinin ardından çok sayıda yasal zorlukla karşılaşan bu planı iptal etti. İngiltere, Ruanda'ya 310 milyon dolar ödedi ve hatta sığınmacıları barındıracak yerler inşa etti. Bu tesislere ne olduğu henüz belli değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ruanda-ingilterenin-gocmen-anlasmasi-icin-verdigi-parayi-iade-etmeyecek-1085736096.html
ruanda
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/08/1057163244_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ba229fae4958fc72e0ce247c3d3c069a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muhafazakar parti (i̇ngiltere), uluslararası göç örgütü (iom), ruanda, abd, göçmen, sınır dışı
muhafazakar parti (i̇ngiltere), uluslararası göç örgütü (iom), ruanda, abd, göçmen, sınır dışı
İngiltere 1 göçmen bile gönderemedi ancak ABD 7 kişi gönderdi: Sınır dışı edilenler Ruanda'da
Ruanda hükümeti, ABD ile yaptıkları anlaşma dahilinde sınır dışı edilen ilk grup göçmenin ülkeye ulaştığını duyurdu. Sınır dışı edilen 7 kişilik göçmenlerden üçü kendi ülkesine dönecek. ABD'nin Ruanda planında 250 göçmen bulunuyor, geriye 243 kişi kaldı.
İngiltere'nin Muhafazakar Parti hükümeti döneminde planladığı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı başarılı olmadı ancak ABD, ilk grup göçmeni sınır dışı ederek Ruanda'ya gönderdi. Açıklama Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo'dan geldi.
Sözcü Makalo açıklamasında "İncelemesi yapılan yedi göçmenden oluşan ilk grup Ağustos ortasında Ruanda'ya ulaştı" dedi.
Makolo, göçmenlerin uyrukları hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi, sadece dördünün Ruanda'da kalacağını, üçünün ise kendi ülkelerine dönmeyi tercih edeceğini açıkladı.
Ruanda Hükümet Sözcüsü Makolo, sınır dışı edilenlerin uluslararası bir kuruluş tarafından ağırlandığını ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Ruanda sosyal hizmetleri tarafından ziyaret edileceğini de sözlerine ekledi.
ABD'nin ilk etaptaki Ruanda planınında 250 göçmen bulunuyor. Yedi kişilik ilk grup sonrası geriye 243 kişi kaldı.
İngiltere 310 milyon dolar harcadı: Bir kişi bile gönderilemedi
Ruanda, 2022'de 3 farklı başbakanlı Muhafazakar Parti hükümetiyle anlaşarak sığınmacıları kabul etmek için bir anlaşma yapmıştı. Ancak İngiltere, Starmer'ın İşçi Partisi hükümetinin geçen yıl Temmuz ayında göreve gelmesinin ardından çok sayıda yasal zorlukla karşılaşan bu planı iptal etti.
İngiltere, Ruanda'ya 310 milyon dolar ödedi ve hatta sığınmacıları barındıracak yerler inşa etti. Bu tesislere ne olduğu henüz belli değil.