Arzu Sabancı'dan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına dair açıklama: 'Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir'

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın biten ilişkisiyle ilgili özellikle sosyal medyada eleştirilen Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan 'Ayrılık kararı...

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı üç yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde bitirdiklerini açıklamışlardı. Bu ayrılıkla ilgili ise sosyal medyada en çok eleştirilen isim Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı olmuştu. Arzu Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama yaparak, "Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız.. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik" dedi. Erçel'in hayranlarına tarafından eleştirilmiştiHande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığı üzerine Hande Erçel'in takipçi kitlesi anne Arzu Sabancı'yı ikiliyi ayırmakla suçladı. Çıkan ayrılık haberi ardından Arzu Sabancı'nın "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" sözleri çok konuşulmuştu. Eleştirilere daha fazla dayanamayan Arzu Sabancı, bugün sosyal medya hesabından açıklama metni paylaştı.Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir'Olmadığım biri gibi gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim' diyen Arzu Sabancı şunları dile getirdi: "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız.. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik.Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim."

