https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/hande-ercel-ve-hakan-sabanci-ayrildi-mi-unlu-ciftten-surpriz-paylasim-1093823469.html

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı uzun süredir birlikte görüntü vermeyince ayrıldılar mı? sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T08:37+0300

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2025-02-20T08:37+0300

hakan sabancı

hande erçel

arda güler

madrid

instagram

yaşam

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Son dönemin en popüler çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayınca ayrılık iddiaları ortaya atıldı.Özellikle, Hakan Sabancı’nın doğum gününü Hande Erçel’in geç kutlaması takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum, çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı yönünde dedikoduların yayılmasına neden oldu.Ancak, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.Hande Erçel'den sürpriz paylaşımSosyal medyada aktif olan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak aşklarının devam ettiğini gösterdi.31,7 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım, “ayrıldılar mı?” sorusuna net bir yanıt oldu.Madrid’de ortaya çıktılarÜnlü çift, birlikte İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Milli futbolcumuz Arda Güler’in maçını Santiago Bernabéu Stadyumu’ndan izleyen ikili, bu anları Instagram’da paylaştı.Paylaşılan kareler sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ilişkilerinin sorunsuz devam ettiği kesinleşti.

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