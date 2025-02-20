https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/hande-ercel-ve-hakan-sabanci-ayrildi-mi-unlu-ciftten-surpriz-paylasim-1093823469.html
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı uzun süredir birlikte görüntü vermeyince ayrıldılar mı? sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T08:37+0300
2025-02-20T08:37+0300
2025-02-20T08:37+0300
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Son dönemin en popüler çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayınca ayrılık iddiaları ortaya atıldı.Özellikle, Hakan Sabancı’nın doğum gününü Hande Erçel’in geç kutlaması takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum, çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı yönünde dedikoduların yayılmasına neden oldu.Ancak, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.Hande Erçel'den sürpriz paylaşımSosyal medyada aktif olan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak aşklarının devam ettiğini gösterdi.31,7 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım, “ayrıldılar mı?” sorusuna net bir yanıt oldu.Madrid’de ortaya çıktılarÜnlü çift, birlikte İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Milli futbolcumuz Arda Güler’in maçını Santiago Bernabéu Stadyumu’ndan izleyen ikili, bu anları Instagram’da paylaştı.Paylaşılan kareler sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ilişkilerinin sorunsuz devam ettiği kesinleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-gokyuzunu-aydinlatan-pembe-bulutlarin-sirri-cozuldu-1093822519.html
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı uzun süredir birlikte görüntü vermeyince ayrıldılar mı? sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan ayrılık iddialarına, Hande Erçel’in yaptığı paylaşım yanıt niteliğinde oldu. Güzel oyuncunun sevgilisiyle birlikte Madrid'den paylaştığı kareler, aşklarının doludizgin devam ettiğini gösterdi.
Son dönemin en popüler çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayınca ayrılık iddiaları ortaya atıldı.
Özellikle, Hakan Sabancı’nın doğum gününü Hande Erçel’in geç kutlaması takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum, çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı yönünde dedikoduların yayılmasına neden oldu.
Ancak, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
Hande Erçel'den sürpriz paylaşım
Sosyal medyada aktif olan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak aşklarının devam ettiğini gösterdi.
31,7 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım, “ayrıldılar mı?” sorusuna net bir yanıt oldu.
Madrid’de ortaya çıktılar
Ünlü çift, birlikte İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Milli futbolcumuz Arda Güler’in maçını Santiago Bernabéu Stadyumu’ndan izleyen ikili, bu anları Instagram’da paylaştı.
Paylaşılan kareler sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ilişkilerinin sorunsuz devam ettiği kesinleşti.