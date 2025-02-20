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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı uzun süredir birlikte görüntü vermeyince ayrıldılar mı? sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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Son dönemin en popüler çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayınca ayrılık iddiaları ortaya atıldı.Özellikle, Hakan Sabancı’nın doğum gününü Hande Erçel’in geç kutlaması takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum, çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı yönünde dedikoduların yayılmasına neden oldu.Ancak, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.Hande Erçel'den sürpriz paylaşımSosyal medyada aktif olan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak aşklarının devam ettiğini gösterdi.31,7 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım, “ayrıldılar mı?” sorusuna net bir yanıt oldu.Madrid’de ortaya çıktılarÜnlü çift, birlikte İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Milli futbolcumuz Arda Güler’in maçını Santiago Bernabéu Stadyumu’ndan izleyen ikili, bu anları Instagram’da paylaştı.Paylaşılan kareler sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ilişkilerinin sorunsuz devam ettiği kesinleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/istanbulda-gokyuzunu-aydinlatan-pembe-bulutlarin-sirri-cozuldu-1093822519.html
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hande erçel hakan sabancı ayrıldı mı, hande erçel hakan sabancı son durum, hande erçel instagram paylaşımı, hakan sabancı doğum günü kutlaması, hande erçel madrid tatili, hande erçel arda güler maçı, hande erçel hakan sabancı ilişkisi devam ediyor mu, hande erçel hakan sabancı fotoğrafları, ünlü çiftler magazin haberleri, hande erçel aşk hayatı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çiftten sürpriz paylaşım

08:37 20.02.2025
© FotoğrafHande Erçel, Hakan Sabancı
Hande Erçel, Hakan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Fotoğraf
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Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı uzun süredir birlikte görüntü vermeyince ayrıldılar mı? sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan ayrılık iddialarına, Hande Erçel’in yaptığı paylaşım yanıt niteliğinde oldu. Güzel oyuncunun sevgilisiyle birlikte Madrid'den paylaştığı kareler, aşklarının doludizgin devam ettiğini gösterdi.
Son dönemin en popüler çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmayınca ayrılık iddiaları ortaya atıldı.
Özellikle, Hakan Sabancı’nın doğum gününü Hande Erçel’in geç kutlaması takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bu durum, çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı yönünde dedikoduların yayılmasına neden oldu.
Ancak, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Hande Erçel'den sürpriz paylaşım

Sosyal medyada aktif olan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak aşklarının devam ettiğini gösterdi.
31,7 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım, “ayrıldılar mı?” sorusuna net bir yanıt oldu.

Madrid’de ortaya çıktılar

Ünlü çift, birlikte İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Milli futbolcumuz Arda Güler’in maçını Santiago Bernabéu Stadyumu’ndan izleyen ikili, bu anları Instagram’da paylaştı.
Paylaşılan kareler sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ilişkilerinin sorunsuz devam ettiği kesinleşti.
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