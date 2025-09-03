https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/uzmani-uyardi-3-populer-vitamin-takviyesi-beyne-zarar-verebilir-1099065021.html

Uzmanı uyardı: '3 popüler vitamin takviyesi beyne zarar verebilir'

Nörolog Dr. Baibing Chen, fazla tüketilen çinko, A vitamini ve D vitamininin beyne zarar verebileceğini açıkladı. Uzman, yüksek doz takviyelerin sinir sistemi bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Uzmanlar günlük yaşamda sıkça kullanılan bazı vitamin be mineral takviyelerin yüksek dozlarda alındığında beyne zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Michigan Üniversitesi'nden Dr. Baibing Chen (Dr. Bing) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çinko, A vitamini ve D vitaminin bilinçsiz kullanımın 'toksik' etkilere yol açabileceğini söyledi.'Çinko fazlalığı sinir sistemine zarar verebilir'Dr. Chen, çinkonun bağışıklığı güçlendirmek amacıyla sıkça kullanılan bir mineral olduğunu, ancak uzun süreli yüksek doz alımının bakır emilimini engellediğini belirtti. Bakır eksikliğinin ise omurilik ve sinirlerde hasara neden olabileceğini ifade etti. Bu durumun uyuşma, karıncalanma, yürüme güçlüğü gibi nörolojik sorunlara yol açabileceğini kaydetti. İngiltere Sağlık Bakanlığı da günlük 25 mg üzerinde çinko alınmamasını öneriyor.'A vitamini görme kaybına yol açabilir'A vitamininin bağışıklık, cilt ve göz sağlığı için gerekli olduğunu söyleyen Dr. Chen, yağda çözünen bu vitaminin karaciğerde depolandığını ve fazla alındığında beyinde tümör benzeri basınç artışına yol açabileceğini belirtti. Bu durumun baş ağrısı, bulanık görme ve kalıcı görme kaybı gibi ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı. NHS, hamile kadınların doktor tavsiyesi dışında A vitamini takviyesi almaması gerektiğini hatırlatıyor.'D vitamini fazlalığı psikolojik sorunlara neden olabilir'Kemik ve kas sağlığı için önemli olan D vitamininin, özellikle kış aylarında takviye olarak önerildiğini belirten Dr. Chen, yüksek doz alımının kanda kalsiyum birikimine yol açabileceğini söyledi. Bu durumun yorgunluk, depresyon, kafa karışıklığı ve hatta psikoz gibi nörolojik sorunlara sebep olabileceği uyarısında bulundu. İngiltere sağlık otoriteleri günlük 10 mikrogramın yeterli olduğunu, 100 mikrogramın üzerindeki dozların ise zararlı olabileceğini bildiriyor.Dr. Chen, "Vitaminler ve mineraller sağlığımız için gerekli. Ancak fazlası her zaman daha iyi demek değildir. Dengeli kullanım, beyin ve sinir sistemi sağlığı için kritik öneme sahip" sözleriyle uyarıda bulundu.

