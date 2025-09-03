https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cumhurbaskani-erdogan-bu-netanyahu-denilen-gaddarin-kafirin-o-kiyamina-asla-seyirci-kalamayiz-1099077884.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze konusuna değindi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik gaddar... 03.09.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:"Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır.Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."

