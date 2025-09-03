https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/cumhurbaskani-erdogan-bu-netanyahu-denilen-gaddarin-kafirin-o-kiyamina-asla-seyirci-kalamayiz-1099077884.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze konusuna değindi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik gaddar... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T20:29+0300
2025-09-03T20:29+0300
2025-09-03T20:29+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
son dakika
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885200186aa5d408c60f8fc130bdb965.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:"Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır.Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0b2229f2618e965879b1e99feb0a00fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, son dakika, benyamin netanyahu
recep tayyip erdoğan, son dakika, benyamin netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze konusuna değindi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik gaddar değerlendirmesinde bulunarak Gazze'deki kıyama seyrici kalamayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
"Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.
Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.
Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır.
Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."