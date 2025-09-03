Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze konusuna değindi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik gaddar... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T20:29+0300
2025-09-03T20:29+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:"Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır.Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Gazze konusuna değindi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik gaddar değerlendirmesinde bulunarak Gazze'deki kıyama seyrici kalamayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
"Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.
Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.
Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır.
Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."
