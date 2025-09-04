Türkiye
Ahmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP’yi zinde tutacak
Ahmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP’yi zinde tutacak
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'ye yönelik mahkeme kararını köşesinde değerlendirdi. Hakan, "Mahkeme kararı CHP'yi zinde tutacak, dikkat merkezi yapacak, enerjik... 04.09.2025
Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki 4 Eylül perşembe günü köşe yazısında CHP'ye yönelik mahkeme kararını değerlendirdi. Hakan "Mahkeme kararının CHP’ye etkisi ne olur" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:Kararın CHP'yi uğraştıracağını vurgulayan Ahmet Hakan "Mahkeme kararı CHP’yi...Zinde tutacak, dikkat merkezi yapacak, enerjik kılacak, mağdur gösterecek" diyerek şunları belirtti:
Ahmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP’yi zinde tutacak

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'ye yönelik mahkeme kararını köşesinde değerlendirdi. Hakan, "Mahkeme kararı CHP'yi zinde tutacak, dikkat merkezi yapacak, enerjik kılacak, mağdur gösterecek" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki 4 Eylül perşembe günü köşe yazısında CHP'ye yönelik mahkeme kararını değerlendirdi. Hakan "Mahkeme kararının CHP’ye etkisi ne olur" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"ÖRGÜTÜYLE, taraftarıyla bütünleşerek yola çıkmış bir siyasi parti... Mahkeme kararıyla yolundan dönmez. Mahkemenin atadığı kişiler tarafından yönetilmeyi içine sindirmez. Mahkemenin verdiği bir kararla dağılmaz, karışmaz, kopmaz. Mahkeme kararıyla güç kaybetmez, gerilemez."
Kararın CHP'yi uğraştıracağını vurgulayan Ahmet Hakan "Mahkeme kararı CHP’yi...Zinde tutacak, dikkat merkezi yapacak, enerjik kılacak, mağdur gösterecek" diyerek şunları belirtti:
"Kısacası... Mahkeme kararından CHP’nin gerilemesini bekleyenlerin umdukları sonucu almaları mümkün olmayabilir."
