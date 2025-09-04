https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/ahmet-hakan-mahkeme-karari-chpyi-zinde-tutacak-1099084766.html

Ahmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP’yi zinde tutacak

Ahmet Hakan: Mahkeme kararı, CHP'yi zinde tutacak

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'ye yönelik mahkeme kararını köşesinde değerlendirdi. Hakan, "Mahkeme kararı CHP'yi zinde tutacak, dikkat merkezi yapacak, enerjik...

Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki 4 Eylül perşembe günü köşe yazısında CHP'ye yönelik mahkeme kararını değerlendirdi. Hakan "Mahkeme kararının CHP’ye etkisi ne olur" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:Kararın CHP'yi uğraştıracağını vurgulayan Ahmet Hakan "Mahkeme kararı CHP’yi...Zinde tutacak, dikkat merkezi yapacak, enerjik kılacak, mağdur gösterecek" diyerek şunları belirtti:

