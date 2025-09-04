ABD'de bir eyalet çocuklar için aşı zorunluluğunu kaldırıyor: 'Ahlaki olmayan bir dayatma'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/abdde-bir-eyalet-cocuklar-icin-asi-zorunlulugunu-kaldiriyor-ahlaki-olmayan-bir-dayatma-1099105994.html

Florida, çocukluk çağı aşı zorunluluklarını kaldırmaya yönelik adım atan ilk ABD eyaleti olmaya hazırlanıyor. Florida Eyaleti Sağlık Direktörü Joseph Ladapo...

ABD'nin Florida eyaleti, ülkede bir ilke imza atarak çocukluk dönemi aşı zorunluluklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Florida Eyaleti Sağlık Direktörü Joseph Ladapo, düzenlediği basın toplantısında 'tüm aşı zorunluluklarının kaldırılacağını' açıklayarak, bu uygulamaları 'yanlış ve küçümseyici ve kölelikle dolu' diyerek eleştirdi.Florida'da çocuklar, kamu okullarına ve gündüz bakım merkezlerine kabul edilmesi için kızamık, suçiçeği, hepatit B, çocuk felci gibi hastalıklara karşı aşı yaptırmak zorundalar. Sağlık Direktörü, bazı düzenlemelerin eyalet sağlık departmanı tarafından kaldırılabileceğini, diğerlerinin ise 'eyalet meclisinde yapılacak değişikliklerle hayata geçirileceğini' belirtti.Florida Valisi Ron DeSantis ile birlikte çalışarak değişiklikleri hayata geçireceklerini söyleyen Ladapo, “İnsanlar bir taraf seçmek zorunda kalacak. Benim için doğru olan taraf çok basit” ifadelerini kullandı.Florida, 'Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Yap' (MAHA) adlı bir komisyon kurulduğunu duyurdu. Bu girişim, Trump yönetiminin sağlık politikalarının eyalet düzeyinde uygulanması amacı taşıdığı açıklandı.Tepkiler gecikmediKarar, ABD’deki sağlık kuruluşlarının tepkisini çekti. Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Susan Kressly, “Bu adım Florida’daki çocukları daha yüksek hastalık riskiyle karşı karşıya bırakacak ve toplum genelinde olumsuz sonuçlar doğuracak” dedi. Amerikan Tabipler Birliği ise “aşı zorunluluklarının kaldırılmasının onlarca yıllık halk sağlığı kazanımlarını baltalayacağını” açıkladı.Aşılar son 50 yılda en az 154 milyon kişinin hayatını kurtardıDünya Sağlık Örgütü’nün 2024 verilerine göre, aşılar son 50 yılda dünya genelinde en az 154 milyon kişinin hayatını kurtardı. Bu sayının büyük kısmını bebekler ve çocuklar oluşturuyor.

