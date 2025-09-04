https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/a-milli-takim-gurcistan-deplasmaninda-montelladan-surpriz-11-1099095243.html

A Milli Takım, Gürcistan deplasmanında: Montella'dan sürpriz 11

A Milli Takım, Gürcistan deplasmanında: Montella'dan sürpriz 11

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolculuğu bu akşam başlıyor. Milliler, E Grubu'nda saat 19.00'da Gürcistan'a konuk olacak. 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T13:04+0300

2025-09-04T13:04+0300

2025-09-04T13:04+0300

spor

milli takım

arda güler

mert müldür

merih demiral

dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099097570_0:0:2462:1384_1920x0_80_0_0_760e2a62590fc698397de1d53cedb76c.jpg

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolculuğu bu akşam başlıyor. Milliler, E Grubu'nda saat 19.00'da Gürcistan'a konuk olacak.A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk sınavına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar Avrupa Elemeleri E Grubu'na Gürcistan'a konuk olacak.Gürcistan-Türkiye maçı kaçta?Gürcistan-Türkiye maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.Grubun diğer maçında Bulgaristan ile İspanya saat 21.45'te karşılaşacak.Türkiye'nin maç programıTürkiye'nin eleme grubundaki maç programı şöyle:Bugün, 19.00: Gürcistan - Türkiye7 Eylül Pazar, 21.45: Türkiye-İspanya11 Ekim Cumartesi: Bulgaristan-Türkiye14 Ekim Salı: Türkiye-Gürcistan15 Kasım Cumartesi: Türkiye-Bulgaristan18 Kasım Salı: İspanya-TürkiyeMuhtemel 11'de kim var?Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fifa-dunya-siralamasi-degisti-turkiyenin-yeri-aciklandi-1097791203.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli takım, arda güler, mert müldür, merih demiral, dünya kupası