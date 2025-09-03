https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/yunanistan-yasayla-kacak-gocmenlere-yonelik-cezalari-agirlastiriyor-donusleri-hizlandiriyor-1099057741.html

Yunanistan yasayla kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştırıyor, dönüşleri hızlandırıyor

Yunanistan yasayla kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştırıyor, dönüşleri hızlandırıyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan parlamentosu, başvuruları reddedilen kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştıran ve onların ülkelerine geri gönderilme sürecini hızlandıran bir... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T13:12+0300

2025-09-03T13:12+0300

2025-09-03T13:12+0300

dünya

thanos plevris

akdeniz

yunanistan

kaçak göçmenler

kaçak göçmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087509132_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_08f2ed02a73490dbc7fb2fcb4ddb27b0.jpg

Akdeniz üzerinden gelen kaçak göçmenlerin sayısındaki artış sonrası birçok Avrupa ülkesi gibi Yunanistan hükümeti de sığınma başvurularını geçici olarak askıya almıştı.Yunanistan'da artan kaçak göçmen girişleri devam ederken Yunanistan parlamentosu yeni bir karara imza attı.Parlamentonun kabul ettiği yasaya göre 'AB tarafından güvenli sayılan üçüncü ülkelerden' izinsiz giren ve sığınma hakkı bulunmayan göçmenler, ülkelerine geri gönderilecek. Ayrıca 24 ay hapiste tutulacaklar ve 10 bin euroya kadar para cezası alabilecekler.Yasa, Başbakan Kiriyakos Miçotakis'in muhafazakar hükümeti döneminde göç konusunda daha da sert bir düzenlemeye işaret ediyor. Miçotakis yönetimi, 2019'da iktidara geldiğinden beri Yunanistan'ın kuzey sınırlarına kaçak göçmenlere karşı bir çit inşa etti ve göçmenlerin geçişini engellemek için sahil güvenlik devriyelerini artırdı.Göç Bakanı Thanos Plevris, parlamentoya yaptığı açıklamada, 'ülkelerini korumak isteyen Yunanlıların haklarının, sığınma talebi reddedilen ve Yunanistan'da yasadışı olarak kalan birinin haklarından daha önemli' olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fransa-senatosu-kacak-gocmenlerin-evlenmesini-yasaklamayi-gundeme-aldi-1093852074.html

akdeniz

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thanos plevris, akdeniz, yunanistan, kaçak göçmenler, kaçak göçmen