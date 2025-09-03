Türkiye
Yunanistan yasayla kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştırıyor, dönüşleri hızlandırıyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan parlamentosu, başvuruları reddedilen kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştıran ve onların ülkelerine geri gönderilme sürecini hızlandıran bir... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
Akdeniz üzerinden gelen kaçak göçmenlerin sayısındaki artış sonrası birçok Avrupa ülkesi gibi Yunanistan hükümeti de sığınma başvurularını geçici olarak askıya almıştı.Yunanistan'da artan kaçak göçmen girişleri devam ederken Yunanistan parlamentosu yeni bir karara imza attı.Parlamentonun kabul ettiği yasaya göre 'AB tarafından güvenli sayılan üçüncü ülkelerden' izinsiz giren ve sığınma hakkı bulunmayan göçmenler, ülkelerine geri gönderilecek. Ayrıca 24 ay hapiste tutulacaklar ve 10 bin euroya kadar para cezası alabilecekler.Yasa, Başbakan Kiriyakos Miçotakis'in muhafazakar hükümeti döneminde göç konusunda daha da sert bir düzenlemeye işaret ediyor. Miçotakis yönetimi, 2019'da iktidara geldiğinden beri Yunanistan'ın kuzey sınırlarına kaçak göçmenlere karşı bir çit inşa etti ve göçmenlerin geçişini engellemek için sahil güvenlik devriyelerini artırdı.Göç Bakanı Thanos Plevris, parlamentoya yaptığı açıklamada, 'ülkelerini korumak isteyen Yunanlıların haklarının, sığınma talebi reddedilen ve Yunanistan'da yasadışı olarak kalan birinin haklarından daha önemli' olduğunu söyledi.
13:12 03.09.2025
Yunanistan kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştırıyor, dönüşleri hızlandırıyor
© AA / Sahil Güvenlik Komutanlığı
Yunanistan parlamentosu, başvuruları reddedilen kaçak göçmenlere yönelik cezaları ağırlaştıran ve onların ülkelerine geri gönderilme sürecini hızlandıran bir yasayı bugün kabul etti.
Akdeniz üzerinden gelen kaçak göçmenlerin sayısındaki artış sonrası birçok Avrupa ülkesi gibi Yunanistan hükümeti de sığınma başvurularını geçici olarak askıya almıştı.Yunanistan'da artan kaçak göçmen girişleri devam ederken Yunanistan parlamentosu yeni bir karara imza attı.
Parlamentonun kabul ettiği yasaya göre 'AB tarafından güvenli sayılan üçüncü ülkelerden' izinsiz giren ve sığınma hakkı bulunmayan göçmenler, ülkelerine geri gönderilecek. Ayrıca 24 ay hapiste tutulacaklar ve 10 bin euroya kadar para cezası alabilecekler.
Yasa, Başbakan Kiriyakos Miçotakis'in muhafazakar hükümeti döneminde göç konusunda daha da sert bir düzenlemeye işaret ediyor.
Miçotakis yönetimi, 2019'da iktidara geldiğinden beri Yunanistan'ın kuzey sınırlarına kaçak göçmenlere karşı bir çit inşa etti ve göçmenlerin geçişini engellemek için sahil güvenlik devriyelerini artırdı.
Göç Bakanı Thanos Plevris, parlamentoya yaptığı açıklamada, 'ülkelerini korumak isteyen Yunanlıların haklarının, sığınma talebi reddedilen ve Yunanistan'da yasadışı olarak kalan birinin haklarından daha önemli' olduğunu söyledi.
