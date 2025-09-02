https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/aidatlar-son-uc-yilda-yuzde-367-artti-istanbulda-aidatlar-10-bin-lirayi-asti-1099028298.html

Aidatlar son üç yılda yüzde 367 arttı: İstanbul'da aidatlar 10 bin lirayı aştı

Son yıllarda artan aidatlar dikkat çekerken, aidat ücretlerinde son üç yılda yüzde 367 artış yaşandı. İstanbul'un bazı ilçelerinde 10 bin lirayı bulan aidat... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de konut fiyatları artarken site ve apartman aidatları da rekor düzeylere ulaştı. Aidatlar son üç yılda ortalama yüzde 367 artarken, özellikle büyük şehirlerdeki aidatlar birçok kişinin bütçesini de zorluyor. İstanbul'da bazı ilçelerde aylık aidatlar 10 bin lirayı geçerken, en fazla artış Muğla'da yaşandı. Üç yılda yüzde 367 arttıEkonomim'in haberine göre, site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 22 binden fazla bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi" raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde aidatlar son üç yılda ortalama yüzde 367 artış gösterdi. Rapordaki verilere göre 2025 yılında ortalama aidatın 8 bin 710 TL'ye ulaştığı Muğla'yı, 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor. En düşük aidatların görüldüğü iller ise Uşak (1.061 TL) ve Hatay (1.246 TL) oldu.İstanbul'da aidatlar 10 bini lirayı geçtiRapora göre İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi merkezi ilçelerde aidatlar 10 bin TL'yi aştı. Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, son üç yılda Muğla'da aidat artışının yüzde 455 ile rekor kırdığını, İstanbul'da yüzde 349, Ankara'da yüzde 361 ve İzmir'de yüzde 354'lük artışlar görüldüğünü ifade etti. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, asgari ücret ise yüzde 419 artmıştı.

