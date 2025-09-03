Türkiye
Vucic, Putin ile görüşmelere hazırlanırken yaşadığı zorlukları anlattı
Vucic, Putin ile görüşmelere hazırlanırken yaşadığı zorlukları anlattı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Vladimir Putin ile görüşmelere hazırlanırken yaşadığı zorlukları paylaştı. 03.09.2025
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görüşmelerin zorluğunun devletlerin büyüklük farkından kaynaklandığını belirtti. Sırp lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerin basit bir fikir alışverişi olmadığını, aksine titiz bir hazırlık gerektiren detaylı bir süreç olduğunu vurguladı.Vucic, “İnsanlar, sadece gelip oturup istediğinizi konuşabileceğinizi düşünüyor. Böyle değil. Ben küçük bir ülkeyi temsil ediyorum ve her sözümde ülkemizin çıkarlarını gözetmek zorundayım. Hatalı bir adım atmak ya da ülkemize zarar vermemek için dikkatli olmalıyım” dedi.Putin, Çin’de dört günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında ŞİÖ Zirvesi’ne katıldı ve dünya liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.Salı günü Rusya ve Çin liderleri Pekin’de geniş ve dar katılımlı görüşmelerde bir araya gelmişti. Görüşmede ikili ilişkiler ile dünya ve bölgesel gündeme ilişkin konular ele alınmıştı.Putin, Japon militarizmi üzerindeki zaferin 80. yılı ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine ilişkin düzenlenen törenlere baş misafir olarak katılacak. Rusya Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, törende ve resmi kabulde Kuzey Kore liderinin de yer alacağını bildirdi.
02:24 03.09.2025
© SputnikValdimir Putin-Aleksandar Vucic
Valdimir Putin-Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© Sputnik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Vladimir Putin ile görüşmelere hazırlanırken yaşadığı zorlukları paylaştı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görüşmelerin zorluğunun devletlerin büyüklük farkından kaynaklandığını belirtti. Sırp lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerin basit bir fikir alışverişi olmadığını, aksine titiz bir hazırlık gerektiren detaylı bir süreç olduğunu vurguladı.
Vucic, “İnsanlar, sadece gelip oturup istediğinizi konuşabileceğinizi düşünüyor. Böyle değil. Ben küçük bir ülkeyi temsil ediyorum ve her sözümde ülkemizin çıkarlarını gözetmek zorundayım. Hatalı bir adım atmak ya da ülkemize zarar vermemek için dikkatli olmalıyım” dedi.
Putin, Çin’de dört günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında ŞİÖ Zirvesi’ne katıldı ve dünya liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Salı günü Rusya ve Çin liderleri Pekin’de geniş ve dar katılımlı görüşmelerde bir araya gelmişti. Görüşmede ikili ilişkiler ile dünya ve bölgesel gündeme ilişkin konular ele alınmıştı.
Putin, Japon militarizmi üzerindeki zaferin 80. yılı ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine ilişkin düzenlenen törenlere baş misafir olarak katılacak. Rusya Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, törende ve resmi kabulde Kuzey Kore liderinin de yer alacağını bildirdi.
