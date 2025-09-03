Turan Altın: 'Elektrikli otomobil kullanıcıyı planlı yaşamaya teşvik ediyor'

2012’de Bursa’da geliştirilen yerli bir elektrikli projenin rafa kalkması kaçırılmış fırsat. Bugünkü manzarada ise yerli üretimin ve rekabetin pazarı büyüttü. Elektrikli otomobil kullanıcıyı planlı yaşamaya teşvik ediyor; doğru altyapı ve doğru kurulumla hem toplam sahip olma maliyeti çok düşük hem de sürüş deneyimi çok konforlu. Türkiye bu dalgayı yakaladı; ikinci ve üçüncü modellerle pazar daha da olgunlaşacak.