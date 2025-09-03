Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/turan-altin-elektrikli-otomobil-kullaniciyi-planli-yasamaya-tesvik-ediyor-1099059673.html
Turan Altın: 'Elektrikli otomobil kullanıcıyı planlı yaşamaya teşvik ediyor'
Turan Altın: 'Elektrikli otomobil kullanıcıyı planlı yaşamaya teşvik ediyor'
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu Otomotiv Komisyonu Üyesi Turan Altın, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T13:19+0300
2025-09-03T13:19+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
radyo sputnik
radyo
radyo
elektrikli araç
otomobil
tükonfed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
TÜKONFED Otomotiv Komisyonu Üyesi Turan Altın, Türkiye’de elektrikli araç pazarının gidişatını, şarj altyapısını ve kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini hakkında bilgi verdi.Şarj altyapısına ilişkin “bilinmeyenden kaynaklanan” kaygılara da değinen Altın, planlamanın önemini anlattı:Maliyet cephesinde Altın, elektriklinin avantajını sayılarla anlattı: Batarya sağlığına dair yüzde 20 altına düşürmeyin, yüzde 80 üstüne çok çıkmayın ezberinin sahadaki karşılığının marka ve kullanım alışkanlıklarına göre değiştiğini belirten Altın, şunları söyledi:Türkiye’nin elektrikli araçla geç tanıştığını ama ivmenin artığını söyleyen Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, elektrikli araç, otomobil, tükonfed
türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, elektrikli araç, otomobil, tükonfed

Turan Altın: 'Elektrikli otomobil kullanıcıyı planlı yaşamaya teşvik ediyor'

13:19 03.09.2025
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Tüketici Konfederasyonu Otomotiv Komisyonu Üyesi Turan Altın, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu.
TÜKONFED Otomotiv Komisyonu Üyesi Turan Altın, Türkiye’de elektrikli araç pazarının gidişatını, şarj altyapısını ve kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini hakkında bilgi verdi.
Şarj altyapısına ilişkin “bilinmeyenden kaynaklanan” kaygılara da değinen Altın, planlamanın önemini anlattı:
Kimse ‘şarjım bitti yolda kaldım’ demiyor; tıpkı telefon gibi. Rota planlayıp, istasyonda 30-45 dakikalık bir molayla yüzde 80 doluluk mümkün. Türkiye genelinde on binlerce AC/DC nokta var; planlı gittiğinizde sorun yaşamazsınız.” Evde şarjda ise güvenli tesisat uyarısı yaptı: “10 metrelik ucuz uzatma kablolarıyla, denetimsiz prizlerden şarj büyük hata. Yetkin bir elektrikçi, doğru kesitte kablo ve sigorta ile kurulum yapmalı; gerekiyorsa trafodan bağımsız hat çekilmeli. Araçla şarj ünitesi birbirine akım yönetimi yapıyor; yanlış kurulum yangın riski doğurur.
Maliyet cephesinde Altın, elektriklinin avantajını sayılarla anlattı:
Birçok model 100 km’de ortalama 17,5 kWh tüketiyor; ev elektriğiyle yaklaşık 60 TL. Aynı mesafe içten yanmalıda ekonomik kullanımda dahi 6 litre yakıtla 320 TL’lere geliyor. Bakımda da tablo net: Yağ yok, filtre minimal; balata ve lastik ömürleri rejeneratif frenleme sayesinde 80-100 bin km’ye uzuyor. Çoğu kullanıcı yılda bir polen filtresiyle çıkıyor.
Batarya sağlığına dair yüzde 20 altına düşürmeyin, yüzde 80 üstüne çok çıkmayın ezberinin sahadaki karşılığının marka ve kullanım alışkanlıklarına göre değiştiğini belirten Altın, şunları söyledi:
Fransa’da 450 bin km yapmış bir taksi, hızlı şarj ağırlıklı kullanıma rağmen yeni bataryayla 220 km’lerden 500 km menzile çıkmış. Esas olan doğru kullanım ve termal yönetim.
Türkiye’nin elektrikli araçla geç tanıştığını ama ivmenin artığını söyleyen Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:

2012’de Bursa’da geliştirilen yerli bir elektrikli projenin rafa kalkması kaçırılmış fırsat. Bugünkü manzarada ise yerli üretimin ve rekabetin pazarı büyüttü. Elektrikli otomobil kullanıcıyı planlı yaşamaya teşvik ediyor; doğru altyapı ve doğru kurulumla hem toplam sahip olma maliyeti çok düşük hem de sürüş deneyimi çok konforlu. Türkiye bu dalgayı yakaladı; ikinci ve üçüncü modellerle pazar daha da olgunlaşacak.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала