Trump, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisini 90 gün daha uzattı
Trump, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisini 90 gün daha uzattı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ithalatına uygulanan ABD tarifelerinin başlayacağı günü 90 gün daha erteleyecek bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanacak gümrük vergilerinin son tarihini 90 gün uzatan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.CNBC'nin Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump'ın başkanlık kararnamesinin, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin önümüzdeki üç ay boyunca 'ambargo seviyesine' dönmesini engelleyeceği belirtildi.Trump daha önce yaptığı açıklamada, Washington ile Pekin'in gümrük vergisi müzakereleri bağlamında 'çok iyi' bir şekilde anlaştığını vurgulamıştı.
Trump, Çin'e uygulanan yüzde 125'lik gümrük vergisini 90 gün daha uzattı

01:32 12.08.2025 (güncellendi: 02:13 12.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ithalatına uygulanan ABD tarifelerinin başlayacağı günü 90 gün daha erteleyecek bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanacak gümrük vergilerinin son tarihini 90 gün uzatan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
CNBC'nin Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump'ın başkanlık kararnamesinin, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin önümüzdeki üç ay boyunca 'ambargo seviyesine' dönmesini engelleyeceği belirtildi.
Trump daha önce yaptığı açıklamada, Washington ile Pekin'in gümrük vergisi müzakereleri bağlamında 'çok iyi' bir şekilde anlaştığını vurgulamıştı.
