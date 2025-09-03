Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye yönelttiği 'komplo' iddiasına Kremlin'den yanıt
10:47 03.09.2025 (güncellendi: 10:48 03.09.2025)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinYuri Ushakov, el asesor del presidente ruso para asuntos internacionales
© Sputnik / Pavel Bednyakov/
ABD Başkanı Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi komplo kurmakla suçlamasını değerlendiren Uşakov, bunun bir ironi olduğunu düşündüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Çin’de görkemli askeri geçit törenleri gerçekleştirilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin ABD'ye komplo kurduğuna dair yaptığı açıklamayı gördüklerini ve bunun bir 'ironi' olduğunu umduklarını söyledi.
Rus basınına demeç veren Uşakov, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama karşısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hiçbirinin ABD'ye karşı komplo kurma fikri taşımadığını vurguladı.
Uşakov, "Trump'ın bu üçlünün ABD'ye karşı bir komplo hazırladığını yine ironiyle söylediğini düşünüyorum. Şunu söylemek isterim ki, kimse komplo kurmadı, kimse komplo kurmayı ima etmedi. Dahası, kimse bunu düşünmedi bile, bu üç liderin hiçbiri böyle bir şey düşünmedi" dedi.
Trump ne demişti?
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, komplo iddiası hakkında "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın bu açıklamayı Pekin’de 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin 80. yıldönümü kutlaması kapsamında büyük askeri geçit töreninin düzenlendiği günde yapması dikkat çekmişti.
