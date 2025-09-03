Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/trumpin-rusya-cin-ve-kuzey-koreye-yonelttigi-komplo-iddiasina-kremlinden-yanit-1099049490.html
Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye yönelttiği 'komplo' iddiasına Kremlin'den yanıt
Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye yönelttiği 'komplo' iddiasına Kremlin'den yanıt
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi komplo kurmakla suçlamasını değerlendiren Uşakov, bunun bir ironi olduğunu düşündüğünü belirtti. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T10:47+0300
2025-09-03T10:48+0300
dünya
abd
kim jong-un
yuriy uşakov
çin
kuzey kore
kim jong-un
vladimir putin
şi cinping
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099048715_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_07fb6976d0dfe5b124d4be335de1eed0.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Çin’de görkemli askeri geçit törenleri gerçekleştirilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin ABD'ye komplo kurduğuna dair yaptığı açıklamayı gördüklerini ve bunun bir 'ironi' olduğunu umduklarını söyledi.Rus basınına demeç veren Uşakov, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama karşısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hiçbirinin ABD'ye karşı komplo kurma fikri taşımadığını vurguladı.Uşakov, "Trump'ın bu üçlünün ABD'ye karşı bir komplo hazırladığını yine ironiyle söylediğini düşünüyorum. Şunu söylemek isterim ki, kimse komplo kurmadı, kimse komplo kurmayı ima etmedi. Dahası, kimse bunu düşünmedi bile, bu üç liderin hiçbiri böyle bir şey düşünmedi" dedi.Trump ne demişti?Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, komplo iddiası hakkında "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamayı Pekin’de 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin 80. yıldönümü kutlaması kapsamında büyük askeri geçit töreninin düzenlendiği günde yapması dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/2-dunya-savasinin-sona-ermesinin-80-yilinda-cinin-zafer-gunu-gecidi-basladi-devlet-baskanlari-1099039572.html
çin
kuzey kore
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099048715_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_aceca53a7dea354446d7298d0a1eb3fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kim jong-un, yuriy uşakov, çin, kuzey kore, kim jong-un, vladimir putin, şi cinping, donald trump, rusya
abd, kim jong-un, yuriy uşakov, çin, kuzey kore, kim jong-un, vladimir putin, şi cinping, donald trump, rusya

Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'ye yönelttiği 'komplo' iddiasına Kremlin'den yanıt

10:47 03.09.2025 (güncellendi: 10:48 03.09.2025)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinYuri Ushakov, el asesor del presidente ruso para asuntos internacionales
Yuri Ushakov, el asesor del presidente ruso para asuntos internacionales - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi komplo kurmakla suçlamasını değerlendiren Uşakov, bunun bir ironi olduğunu düşündüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Çin’de görkemli askeri geçit törenleri gerçekleştirilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin ABD'ye komplo kurduğuna dair yaptığı açıklamayı gördüklerini ve bunun bir 'ironi' olduğunu umduklarını söyledi.

Rus basınına demeç veren Uşakov, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama karşısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hiçbirinin ABD'ye karşı komplo kurma fikri taşımadığını vurguladı.

Uşakov, "Trump'ın bu üçlünün ABD'ye karşı bir komplo hazırladığını yine ironiyle söylediğini düşünüyorum. Şunu söylemek isterim ki, kimse komplo kurmadı, kimse komplo kurmayı ima etmedi. Dahası, kimse bunu düşünmedi bile, bu üç liderin hiçbiri böyle bir şey düşünmedi" dedi.

Trump ne demişti?

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, komplo iddiası hakkında "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamayı Pekin’de 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin 80. yıldönümü kutlaması kapsamında büyük askeri geçit töreninin düzenlendiği günde yapması dikkat çekmişti.
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
DÜNYA
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi: Pek çok devlet başkanı katıldı
03:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала