https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/2-dunya-savasinin-sona-ermesinin-80-yilinda-cinin-zafer-gunu-gecidi-basladi-devlet-baskanlari-1099039572.html

2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi başladı: Pek çok devlet başkanı katılıyor

2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi başladı: Pek çok devlet başkanı katılıyor

Sputnik Türkiye

Çin halkının Japon saldırganlara karşı direniş savaşındaki ve Dünya Anti-Faşist Savaşı’ndaki zaferinin 80. yılını anmak için askeri geçit töreni... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T03:41+0300

2025-09-03T03:41+0300

2025-09-03T03:48+0300

dünya

asya & pasifik

çin devlet başkanı şi cinping

tiananmen meydanı

tienanmen meydanı

pekin

2. dünya savaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099039417_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_12cdc18cea54deda411f37c77e49ebbc.jpg

Çin halkının Japon işgalcilerine karşı direniş savaşındaki ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek tören Pekin’de gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında, Tiananmen Meydanı’nda yabancı devlet liderlerinin de katılımıyla büyük bir askeri geçit töreni yapılacak. Tiananmen Meydanı’ndaki törenler, geçit töreniyle birlikte sabah saat 09.00’da (TSİ 04.00) başlayacak.Putin, Pekin’deki askeri geçit törenine katılıyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’de düzenlenecek olan, Japon militarizmi üzerindeki zaferin 80. yıl dönümü ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine adanan kutlama etkinliklerine katılacak. Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve diğer üst düzey konuklarla birlikte Tienanmen Meydanı’nda yapılacak askeri geçit törenini izleyecek ve ardından düzenlenecek resmi kabule iştirak edecek. Geçit törenine 45 askeri birlik katılacak. Törenin toplam süresinin yaklaşık 70 dakika olması bekleniyor. Anma etkinliklerinde 26 yabancı devlet ve hükümet başkanı hazır bulunuyor. Putin, ziyaret kapsamında ikili temaslarını da sürdürecek. Bu çerçevede Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüşmesi planlanıyor. Diğer liderlerle temasların da gündeme gelmesi ihtimal dahilinde.

tiananmen meydanı

tienanmen meydanı

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, çin devlet başkanı şi cinping, tiananmen meydanı, tienanmen meydanı, pekin, 2. dünya savaşı