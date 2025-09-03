2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi başladı: Pek çok devlet başkanı katılıyor
03:41 03.09.2025 (güncellendi: 03:48 03.09.2025)
Çin halkının Japon saldırganlara karşı direniş savaşındaki ve Dünya Anti-Faşist Savaşı’ndaki zaferinin 80. yılını anmak için askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.
Çin halkının Japon işgalcilerine karşı direniş savaşındaki ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek tören Pekin’de gerçekleştiriliyor.
Etkinlikler kapsamında, Tiananmen Meydanı’nda yabancı devlet liderlerinin de katılımıyla büyük bir askeri geçit töreni yapılacak.
Tiananmen Meydanı’ndaki törenler, geçit töreniyle birlikte sabah saat 09.00’da (TSİ 04.00) başlayacak.
Putin, Pekin’deki askeri geçit törenine katılıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’de düzenlenecek olan, Japon militarizmi üzerindeki zaferin 80. yıl dönümü ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine adanan kutlama etkinliklerine katılacak.
🇷🇺🤝🇨🇳Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya savaşının sona ermesinin 80. Yılı onuruna düzenlenen Çin Askeri Geçit Törenine katıldı pic.twitter.com/3dIYMjWFGJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 3, 2025
Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve diğer üst düzey konuklarla birlikte Tienanmen Meydanı’nda yapılacak askeri geçit törenini izleyecek ve ardından düzenlenecek resmi kabule iştirak edecek.
Geçit törenine 45 askeri birlik katılacak. Törenin toplam süresinin yaklaşık 70 dakika olması bekleniyor. Anma etkinliklerinde 26 yabancı devlet ve hükümet başkanı hazır bulunuyor.
📸2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılında Çin’in Zafer Günü Geçidi'nde liderler toplu fotoğraf çekildi pic.twitter.com/9mnNAXk3mT— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 3, 2025
Putin, ziyaret kapsamında ikili temaslarını da sürdürecek. Bu çerçevede Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüşmesi planlanıyor. Diğer liderlerle temasların da gündeme gelmesi ihtimal dahilinde.