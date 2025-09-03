Türkiye
Trump: Putin kararı er ya da geç kendisi verecek
Trump: Putin kararı er ya da geç kendisi verecek
ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özel bir mesajının olmadığını, ancak Putin’in kendi tutumunu... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy'le görüştü.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Putin’e bir mesajım yok. O benim pozisyonumu biliyor ve kararı er ya da geç kendisi verecek. Yakında onunla bir görüşmem olacak, neler yapacağımızı öğreneceğim” ifadelerini kullandı. Yaptırımlar hakkında konuşan Trump, “Rusya yüz milyarlarca dolar kaybetti. Siz buna hareketsizlik mi diyorsunuz? Ben henüz ikinci ve üçüncü aşamayı devreye sokmadım. Eğer buna rağmen hareketsizlik diyorsanız, bence kendinize yeni bir iş bulmalısınız” dedi.Trump ayrıca, Hindistan’ın Rus petrolü satın almasına karşı yürürlükte olan yüzde 50 oranındaki ithalat vergilerini düşürmeyeceğini belirterek, bu vergilerin, Hindistan’ın Moskova'yla enerji ticaretine de bir yanıt olarak uygulamaya konulduğunu hatırlattı.ABD Başkanı, Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasında ABD’ye karşı 'komplo' hazırlandığına dair kendi sözlerine açıklık getirdi. Trump, “Hepsiyle iyi ilişkilerim var. Bunların ne kadar iyi olduğunu bir–iki hafta içinde göreceğiz” açıklamasında bulundu.
19:48 03.09.2025 (güncellendi: 20:01 03.09.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özel bir mesajının olmadığını, ancak Putin’in kendi tutumunu bildiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy'le görüştü.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Putin’e bir mesajım yok. O benim pozisyonumu biliyor ve kararı er ya da geç kendisi verecek. Yakında onunla bir görüşmem olacak, neler yapacağımızı öğreneceğim” ifadelerini kullandı.
Yaptırımlar hakkında konuşan Trump, “Rusya yüz milyarlarca dolar kaybetti. Siz buna hareketsizlik mi diyorsunuz? Ben henüz ikinci ve üçüncü aşamayı devreye sokmadım. Eğer buna rağmen hareketsizlik diyorsanız, bence kendinize yeni bir iş bulmalısınız” dedi.
Trump ayrıca, Hindistan’ın Rus petrolü satın almasına karşı yürürlükte olan yüzde 50 oranındaki ithalat vergilerini düşürmeyeceğini belirterek, bu vergilerin, Hindistan’ın Moskova'yla enerji ticaretine de bir yanıt olarak uygulamaya konulduğunu hatırlattı.
ABD Başkanı, Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasında ABD’ye karşı 'komplo' hazırlandığına dair kendi sözlerine açıklık getirdi. Trump, “Hepsiyle iyi ilişkilerim var. Bunların ne kadar iyi olduğunu bir–iki hafta içinde göreceğiz” açıklamasında bulundu.
