https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/trump-putin-karari-er-ya-da-gec-kendisi-verecek-1099077702.html

Trump: Putin kararı er ya da geç kendisi verecek

Trump: Putin kararı er ya da geç kendisi verecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özel bir mesajının olmadığını, ancak Putin’in kendi tutumunu... 03.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-03T19:48+0300

2025-09-03T19:48+0300

2025-09-03T20:01+0300

dünya

rusya

abd

ukrayna

ortak

ortak açıklama

ortak bildiri

ortak aday

alaska

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098624848_0:41:3498:2009_1920x0_80_0_0_4bf202d9a0ebd4f43ae845f28c4ceea6.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotskiy'le görüştü.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkan Putin’e bir mesajım yok. O benim pozisyonumu biliyor ve kararı er ya da geç kendisi verecek. Yakında onunla bir görüşmem olacak, neler yapacağımızı öğreneceğim” ifadelerini kullandı. Yaptırımlar hakkında konuşan Trump, “Rusya yüz milyarlarca dolar kaybetti. Siz buna hareketsizlik mi diyorsunuz? Ben henüz ikinci ve üçüncü aşamayı devreye sokmadım. Eğer buna rağmen hareketsizlik diyorsanız, bence kendinize yeni bir iş bulmalısınız” dedi.Trump ayrıca, Hindistan’ın Rus petrolü satın almasına karşı yürürlükte olan yüzde 50 oranındaki ithalat vergilerini düşürmeyeceğini belirterek, bu vergilerin, Hindistan’ın Moskova'yla enerji ticaretine de bir yanıt olarak uygulamaya konulduğunu hatırlattı.ABD Başkanı, Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasında ABD’ye karşı 'komplo' hazırlandığına dair kendi sözlerine açıklık getirdi. Trump, “Hepsiyle iyi ilişkilerim var. Bunların ne kadar iyi olduğunu bir–iki hafta içinde göreceğiz” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/trump-eger-ukrayna-catismasini-durdurabileceksem-bunu-yapmak-zorundaymisim-gibi-hissediyorum-1099036837.html

rusya

abd

ukrayna

alaska

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, ukrayna, ortak, ortak açıklama, ortak bildiri, ortak aday, alaska, i̇stanbul