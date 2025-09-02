https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/trump-eger-ukrayna-catismasini-durdurabileceksem-bunu-yapmak-zorundaymisim-gibi-hissediyorum-1099036837.html

Trump: Eğer Ukrayna çatışmasını durdurabileceksem, bunu yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süren sessizliğinin ardından bugün röportajda açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna konusunda 'sorumluluk' hissettiğini söyledi. 02.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı Amerikalı gazeteci Scott Jennings ile yaptığı röpurtajda, Ukrayna’daki çatışmayı durdurmaya yardımcı olma sorumluluğu hissettiğini ve çatışmanın hala devam ediyor olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Röportajda Trump, “Eğer çatışmayı durdurmaya yardımcı olabiliyorsam, sanırım bunu yapma sorumluluğum var” dedi. Beyaz Saray lideri, çatışmanın hala sürmesinden ve bu süreçte insanların hayatını kaybetmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Trump, “Ölenler Amerikalılar değil, Ruslar ve Ukraynalılar” ifadelerini kullanarak konunun “Ukrayna meselesi” değil, insan hayatlarını korumak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her zaman 'mükemmel ilişkiler' içinde olduğunu, ancak şu anda “çok hayal kırıklığına uğradığını” belirtti.'İlginç şeyler öğrendim'Ayrıca Trump, son bir hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştünüz mü sorusuna yanıt olarak, “İlginç şeyler öğrendim. Sanırım önümüzdeki günlerde siz de öğreneceksiniz” dedi.'Çin ve Rusya hakkında endişeli değilim'Trump, Çin ve Rusya’nın Washington’un çıkarlarına karşı olası bir 'eksen' oluşturmasında herhangi bir tehdit görmediğini söyledi. Trump, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin hemen ardından yaptığı açıklamada, “Hiç endişeli değilim. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve onlar asla güçlerini bize karşı kullanmazlar. Bu, yapabilecekleri en kötü şey olurdu” dedi. 'Chicago'ya mutlaka birlik gönderilecek'Bir muhabirin Chicago'ya Ulusal Muhafız göndermeye karar verip vermediği sorusuna Trump, "Gidiyoruz. Ne zaman göndereceğimizi söylemedim. Gidiyoruz." yanıtını verdi.Konuşmasında Trump, Chicago sakinlerinden yardım talepleri aldığını da belirterek, “İnsanlar bize diyor ki ‘Lütfen başkanı gönderin, yardıma ihtiyacımız var, sokaklara çıkmaya korkuyoruz.’ Biz bunu mutlaka yapacağız, çünkü ülkeyi korumak benim görevim.” dedi.

